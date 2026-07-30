美國議息｜中原按揭王美鳳：不排除美息將小幅度上調 料港H按息3.25厘仍橫行一段時間

美國聯儲局結束最新一次會議，宣布2026年第五次議息結果，一如預期維持聯邦基金利率於3.5厘至3.75厘不變，連續5次會議按兵不動。然而，會後聲明顯示官員對利率政策持續分歧，有3名委員投反對票主張加息。本港方面，具指標性的滙豐銀行宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，預料其他銀行將陸續跟隨。 美息走勢較主要取決於未來通脹走向 中原按揭董事總經理王美鳳指出，儘管剛於7月份公布的美國通脹率出現回落，但基於中東局勢反覆存在不確定性及新一輪關稅措施對能源及供應鏈帶來影響，以及AI發展日益引發的通脹壓力，未來當地通脹會否重新爬升，將會是影響美息走勢的關鍵因素。美國聯儲局在議息會議後強調首要任務是應對通脹，並將以利率作為工具，故此在通脹反彈的隱憂下，市場預期美國較大機會於年內(最快9月份)加息一次；但基於美國聯儲局已不再正式提供前瞻指引，相信年內加息與否，最主要取決於未來通脹走勢及實質經濟數據，故不排除美息將於現有中性水平小幅度上調。

本港拆息走勢視乎美息走向及市場因素 王美鳳指出，本港這次減息周期自2024年9月開始，銀行加快減息令最優惠利率P於去年10月底已觸底返回加息前最低水平；至於銀行同業拆息HIBOR，與樓按相關的1個月拆息今年至現時主要在2厘多水平，預期主流H按息將繼續橫行於封頂水平3.25厘一段時間。 她續指，儘管市場預期未來美國可能基於應對通脹反彈而有機會於年內加息一次約0.25厘，但初期本地銀行同業拆息跟隨上調步伐未必明顯，拆息走勢亦視乎美息延續性走向及市場供求因素，預期銀行未必會即時跟隨美息上調最優惠利率P，年內港P較大機會維持現有最低水平。

料定按尾班車申請量進一步上升 3月份接連有大型銀行推出低息定按計劃，目前共三家大型銀行提供低息定按，有關定息率2.73厘較主流H按息3.25厘低半厘，基於今年美國息率意向已由減息轉為橫行甚至有可能加息一次，意味年內H按息3.25厘不會下跌，令定息2.73厘之計劃吸引力進一步增加，基於市場預期美息有機會轉向，相信目前定按息率2.73厘之申請期已屬後段，並於季內將終結，料有更多按揭用家把握定按尾班車，令定按申請量續升。最新數字5月份定按選用比例已突破兩成，升至20.7%之八年新高，料短期內定按市場比例將穩站逾兩成水平。

下半年樓價升勢放緩 惟基本面利好因素續支撐樓市 王美鳳表示，今年樓市在經歷連續多個月的熾熱升勢後，自6月起進入階段性整固期，加上早前世界盃盛事短暫分散了市場焦點，物業交投出現短暫放緩。隨着世界盃完結，發展商已陸續恢復推盤步伐，樓市氣氛將逐步回復，帶動樓市交投量上揚。上半年樓價急步上升後，預料下半年樓價升勢放緩，但基本面利好因素將繼續支撐樓市向好發展。 市場主流H按息自去年10月起已降回至3.25厘且平穩至今，目前息率已在大眾接受水平，即使未來息率有可能出現微細波幅，料年內息率仍大致處於現有中性水平。