CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報159.92點，按周跌0.39%，是7月8日美伊緊張局勢升級當周的市況。本周八大樓價指數七跌一升，是今年3月初後21周(逾5個月)以來首見，但CCL仍為2023年9月初後151周(近3年)第4高。美伊衝突升溫，油價再度急升，市場憂慮聯儲局加息，加上今年樓價已累升一成，買家轉趨觀望，放緩入市步伐，CCL連續7周於160點上下高位橫行。不過，銀行調高按揭現金回贈，加上近期港股回升，恒指創近兩個月新高，美國維持利率不變，有利支持樓價，惟料短期繼續於高位整固。CCL第三季目標挑戰165點(即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平)，現時相差5.08點或3.18%。