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出版：2026-Aug-02 18:00
更新：2026-Aug-02 18:00

CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

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CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報159.92點，按周跌0.39%，是78日美伊緊張局勢升級當周的市況。本周八大樓價指數七跌一升，是今年3月初後21(5個月)以來首見，但CCL仍為20239月初後151(3)4高。美伊衝突升溫，油價再度急升，市場憂慮聯儲局加息，加上今年樓價已累升一成，買家轉趨觀望，放緩入市步伐，CCL連續7周於160點上下高位橫行。不過，銀行調高按揭現金回贈，加上近期港股回升，恒指創近兩個月新高，美國維持利率不變，有利支持樓價，惟料短期繼續於高位整固。CCL第三季目標挑戰165(20238月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平)，現時相差5.08點或3.18%

20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.32%CCL20253月財案前134.89點低位升18.56%，較20249月首次減息前135.86點低位升17.71%，較20218191.34點歷史高位跌16.42%727日市建局紅磡庇利街/浙江街項目截收7份標書，28日恒指創近兩個月新高，30日美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變，將軍澳日出康城13A期海瑅灣II次輪價單銷售135伙沽出22伙，81日元朗芊御第3輪價單銷售68伙，對本地二手樓價的影響將於20268月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

八大樓價指數七跌一升

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass161.44點，按周跌0.50%CCL(中小型單位)160.12點，按周跌0.34%CCL MassCCL(中小型單位)齊終止2周連升，分別為20239月初後151(3)的第4高及第3高。CCL(大型單位)158.91點，按周跌0.63%，指數仍為202311月初後142(3)5高。

四區三跌一升 僅新界東按周升0.42%

四區樓價三跌一升。九龍CCL_Mass159.69點，按周跌1.01%，指數仍為20237月底後156(3)5高。新界西CCL_Mass144.14點，按周跌0.68%，連跌2周共0.93%，指數仍為202310月初後146(3)7高。港島CCL_Mass162.94點，按周跌0.25%，連升2周後回軟，指數仍為20239月中後149(3)3高。新界東CCL_Mass173.85點，按周升0.42%，指數創20239月初後150(3)新高。

CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

新界東CCL_Mass報173.85點，按周升0.42%，指數創2023年9月初後150周(近3年)新高。

今年CCL累升10.97%

2026年計，CCL暫時累升10.97%CCL Mass11.20%CCL(中小型單位)11.10%CCL(大型單位)10.28%，港島升16.25%，九龍升10.34%，新界東升9.60%，新界西升8.60%

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