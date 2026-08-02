CCL｜按周跌0.39%仍連續7周高位橫行 中原：第三季目標挑戰165點｜樓價走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報159.92點，按周跌0.39%，是7月8日美伊緊張局勢升級當周的市況。本周八大樓價指數七跌一升，是今年3月初後21周(逾5個月)以來首見，但CCL仍為2023年9月初後151周(近3年)第4高。美伊衝突升溫，油價再度急升，市場憂慮聯儲局加息，加上今年樓價已累升一成，買家轉趨觀望，放緩入市步伐，CCL連續7周於160點上下高位橫行。不過，銀行調高按揭現金回贈，加上近期港股回升，恒指創近兩個月新高，美國維持利率不變，有利支持樓價，惟料短期繼續於高位整固。CCL第三季目標挑戰165點(即2023年8月初油塘親海駅II公布首張價單前的水平)，現時相差5.08點或3.18%。
自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.32%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.56%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.71%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.42%。7月27日市建局紅磡庇利街/浙江街項目截收7份標書，28日恒指創近兩個月新高，30日美國聯儲局及本港大型銀行宣佈維持利率不變，將軍澳日出康城13A期海瑅灣II次輪價單銷售135伙沽出22伙，8月1日元朗芊御第3輪價單銷售68伙，對本地二手樓價的影響將於2026年8月下旬公佈的CCL才開始反映。
八大樓價指數七跌一升
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.44點，按周跌0.50%。CCL(中小型單位)報160.12點，按周跌0.34%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止2周連升，分別為2023年9月初後151周(近3年)的第4高及第3高。CCL(大型單位)報158.91點，按周跌0.63%，指數仍為2023年11月初後142周(近3年)第5高。
四區三跌一升 僅新界東按周升0.42%
四區樓價三跌一升。九龍CCL_Mass報159.69點，按周跌1.01%，指數仍為2023年7月底後156周(3年)第5高。新界西CCL_Mass報144.14點，按周跌0.68%，連跌2周共0.93%，指數仍為2023年10月初後146周(近3年)第7高。港島CCL_Mass報162.94點，按周跌0.25%，連升2周後回軟，指數仍為2023年9月中後149周(近3年)第3高。新界東CCL_Mass報173.85點，按周升0.42%，指數創2023年9月初後150周(近3年)新高。
今年CCL累升10.97%
2026年計，CCL暫時累升10.97%，CCL Mass升11.20%，CCL(中小型單位)升11.10%，CCL(大型單位)升10.28%，港島升16.25%，九龍升10.34%，新界東升9.60%，新界西升8.60%。