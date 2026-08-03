北部都會區｜粉嶺聯發街10至16號住宅重建地盤放售 意向價8000萬元

項目坐落粉嶺核心住宅區，鄰近聯和墟成熟生活圈，周邊匯聚海聯廣場以及多個大型私人住宅屋苑，包括瓏山一號、帝庭軒、御庭軒及綠悠軒等。聯和墟作為北區傳統商業及民生核心之一，提供豐富餐飲、購物及社區配套，設有街市、超級市場、特色食肆及各類零售商戶，日常生活所需一應俱全。完善的公共交通網絡亦可便捷連接上水、粉嶺及新界各區，為區內住宅市場提供穩固需求支持。

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理，出售北部都會區粉嶺聯發街10至16號住宅發展地盤。項目位於粉嶺市中心成熟住宅地段，地盤面積約3,840方呎，最高可重建住宅樓面面積約19,200方呎。業主現以意向價8,000萬元放售，折合每方呎樓面地價僅約4,167元。

近年粉嶺區持續受惠於北部都會區發展概念帶動，市場關注度顯著提升。隨着政府逐步推動新界北發展及相關基建建設，區內人口及住屋需求前景備受市場看好。粉嶺本身擁有成熟社區配套及穩定居住人口，區域發展基礎扎實，在自住及投資需求共同支持下，住宅市場一直保持穩定發展。

區內二手住宅市場近期亦錄得理想成交表現，其中佳明集團發展的「北映薈」位處項目附近，最新成交實用呎價約1.4萬至1.45萬元水平，反映市場對區內優質住宅項目具備一定承接力，亦為未來住宅發展提供具參考價值的市場指標。以項目每方呎樓面地價約4,167元計算，與區內新盤售價相比仍具備一定發展及利潤空間。