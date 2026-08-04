與順豐香港合作 PARK SILICON 預告短期開價

焦點全新盤醞釀出擊！其中會德豐地產旗下古洞「PARK SILICON」迄今錄得約7,000個查詢，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，項目料短期內開放示範單位及公布首張價單，首批將率先推售第2期「PALO SPRINGS」。該盤昨日與順豐香港宣布合作，成為全港首個引入順豐一站式智慧生活服務的住宅項目。 黃光耀表示，項目接獲的查詢中，用家佔60%，餘下為投資者。大部分對兩房梗廚戶感興趣，料首批將推出該類單位，主要位處項目的第2期。 至於該盤與順豐香港合作，引入順豐的物流服務與創新技術，涵蓋「衣、食、住、行」四大範疇，包括率先研究住宅無人機配送、提供上門行李登機手續及託運服務及上門行李送遞服務等。

叡璟夥香港芭蕾舞團合作 華潤置地(海外)旗下西南九龍「叡璟I」日內上載售樓說明書，短期開放2個示範單位，維持目標8月上載首張價單及開賣。 華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建稱，住客會所「CLUB STERLING」及園林面積廣逾17萬方呎，提供超過40多項設施，包括瑜伽．普拉提空間、戶外瑜伽草坪、多用途室內運動場等。項目更特意夥拍香港芭蕾舞團，為住戶提供「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列及專屬彩排活動，屬全港首個與香港芭蕾舞團攜手合作的住宅項目。