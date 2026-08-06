惠州大華悅庭推限量特價單位 三房入場價66萬人民幣｜大灣區置業

隨著深圳「東進戰略」持續推進及深惠兩城交通網絡不斷完善，臨深片區已成為承接深圳產業轉移及人口外溢的核心區域。大華悅庭坐落於惠州市惠陽區秋長片區核心區，與深圳坪山區邊界僅相距約500米，是深惠融城進程中最先受益的核心地段。項目住宅單位建築面積約807至1,087方呎，提供三至四房間隔，部份單位設有6米寬超大客廳開則、南北對流，並以精裝修交樓。發展商現推出限量特價單位，三房單位入場價由66萬人民幣起，四房單位則由94萬人民幣起。

項目設有專屬穿梭巴士接駁深圳地鐵14號線坑梓站，住戶下車即可到達深圳大型購物中心金田廣場。屋苑周邊生活配套成熟，住戶步行即可到達大潤發超市、塘井市集等，滿足日常起居所需。從項目出發，住戶乘坐地鐵14號線，1站即達坪山中心站，8站直達大運站COCO Park及山姆會員商店（Sam's Club），約40分鐘即可直通福田市中心區域；前往羅湖、蓮塘及福田口岸等亦只需約70分鐘。通勤極為便捷，輕鬆連接深圳各大核心區域，真正實現「惠州樓盤、深圳配套、返港方便」的便利生活模式。

中央園林以「兩軸一環」方式規劃出七個主題花園，並設有健身室、社區書吧、緩跑徑等配套設施，休閒配套多元。屋苑採用現代建築風格設計，搭配大面積中空玻璃，室內採光充足之餘，更能有效降噪隔熱，提升居住舒適度；此外，項目更設有酒店式大堂，並配備上海三菱升降機，彰顯品質。

大華悅庭由中國房地產50強企業大華集團策劃發展。集團發展版圖遍及上海、廣州、南京、武漢、西安、昆明等20多個大中城市，並拓展至澳洲悉尼、墨爾本等海外，發展經驗豐富，兼具國際視野。屋苑佔地面積約4.7萬平方米，總建築面積約15.8萬平方米，由11幢住宅及公寓組成，並配備約4,300平方米的集中商業區。