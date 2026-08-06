提供682伙 恒基古洞北「北都滙」 最快本月開售

古洞北作為北部都會區核心發展區之一，區內即將迎來首批私人住宅項目推出市場。恒基地產(012)古洞北新盤項目正式命名為「North Innovale北都滙」，提供682伙，最快本月底開售；另外，華潤置地旗下西南九龍「叡璟」，昨上載第1期樓書，命名為「叡璟I」，提供507伙，最快下周初開放示範單位及本月內開售。 恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目已獲批入伙紙，料在第四季或年底落成，最快本月底開售。他續指，該項目預期將吸引需要頻繁往返內地的人士、創科專才、以及要南下讀書的家庭客。林達民指出，同為該集團旗下粉嶺項目「One Innovale」於2022年開售至今，套現約75.6億元，平均成交呎價約1.5萬元。至於毗鄰的會德豐地產旗下鄉梓路23號「PARK SILICON」發展項目，將於本月開售，林達民認為市場對古洞北的住宅需求大。

「叡璟I」最快月內開售 另一方面，華潤置地旗下的西南九龍「THE STERLING 叡璟」，昨日上載第1期樓書，命名為「叡璟I」，由第3A座及第3B座組成，合共提供507伙，最快下周初開放示範單位及最快本月內開售。 華潤置地(海外)銷售及市場營銷總監孔建昨表示，該項目至今已接獲大量查詢，當中以2房及3房較受歡迎，以吸引換樓客及家庭客為主，單位定價將參考其他西九龍項目及九龍站上蓋單位的成交價。華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，「叡璟I」單位設計方正，實用面積由267至680平方呎不等，主打1房及2房，而且大部分單位都是500方呎以下，目標客群為年輕首置客、家庭客及投資者。