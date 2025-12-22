11月商廈買賣交投回落5% 整體空置率按月微升0.01%｜工商舖

踏入傳統租賃淡季，11月整體商廈活動放緩，成交宗數回落；惟個別金融機構相關行業趁租金調整加快落實承租核心區甲廈，帶動商廈租用面積略見回升。根據中原(工商舖)統計顯示，11月整體寫字樓租賃成交宗數回落至約450宗，較上月微跌約5%；涉及租用樓面則錄得約124.77萬方呎，按月升約5.8%。中原(工商舖)預料，由於不少個別大型企業有意於年底前加快落實擴充及續租安排，12月份商廈租賃成交預計將會平穩發展。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)的資料，11月份商廈租賃市場錄得約450宗成交，按月微跌約4.86%，較去年同期約452宗僅窄幅上落；而12月份租用樓面面積則錄得約124.77萬方呎，按月錄得約5.81%增幅，按年減少約6.47%。11月份寫字樓最矚目租賃成交為法資背景的東方匯理銀行續租金鐘太古廣場2期4層作為其亞太區總部，租期為期10年至2034年，涉及樓面面積約85,000方呎，若以現時呎租約110元計算，預料月租約935萬元。據悉，該行一直租用金鐘太古廣場多層辦公樓層逾20年。

金鐘空置率按月微升 0.13% 尖沙咀則回落 0.14%

至於甲廈空置率方面，陳氏指出，港島區整體甲廈空置率稍見回升，11月份整體空置率為12.53%，較上月微升0.01個百分點，按年減少0.15個百分點。當中，金鐘及銅鑼灣11月份空置率分別為7.2%及7.21%，按月微升0.13及0.02個百分點，而按年則改善0.65及1.58個百分點。此外，九龍區11月份整體空置率為15.04%，與上月持平，按年則增加1.38個百分點。各區變幅則各自發展，尖沙咀及九龍灣空置率分別為7.05%及22.31%，按月回落0.14及0.23個百分點，按年亦減少1.28及2.73個百分點。而觀塘11月份空置率則回升至14.94%，按月及按年分別上升0.18及3.13個百分點。

陳氏指出，港島核心商業區憑藉地段優勢及較多優質甲廈供應，因而吸引不少大型金融、投資等實力企業租戶續租或擴充部署，支撐核心區商廈吸納情況有所改善，更有逐步帶動非核心區商廈需求的趨勢。陳氏預料，隨著更多大型企業於年底前加快落實續租及擴充業務的決定，將會有更多矚目租務成交會出現，對寫字樓租賃市場有正面幫助，租賃成交宗數將會得以維持在平穩水平，而空置率則可望會有改善。