11月商舖租賃價量齊升 成交量按月增17%｜工商舖

本地消費市道復甦態勢增強，據政府統計處數據顯示，2025年第三季私人消費開支增速輕微加快，按年及按季皆錄得升幅，反映市民消費信心回暖，同步提振商戶營商氣氛，本港舖位租務交投亦趨活躍。據中原(工商舖)統計，11月份商舖市場錄得約289宗租賃成交，涉及成交金額約2,718萬元，按月均錄得回升，升幅分別約17%及約15.09%；而租用面積則錄得約34.1萬方呎，按月微跌7.82%。中原分析，隨著踏入年底傳統零售業旺季，預料部分商戶正積極物色短租舖位售賣應節產品，把握節日氣氛下的消費氛圍，相信可帶動12月舖位租賃市場維持升勢，亦可改善空置率表現。

Lacoste 百萬月租中環畢打行地舖作旗艦店 中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，11月份商舖租賃市場共錄得約289宗成交，涉及成交金額約2,718萬元，按月分別回升約17%及約15.09%，按年則減少約10.8%及約22.80%。11月份矚目成交為法國服飾品牌Lacoste租用中環畢打街12至12A號畢打行地舖作為旗艦店，面積約4,708方呎，每月租金約100萬元，平均呎租約212元。翻查記錄，畢打行作為中環區內地標歷史建築物，一向深受服飾品牌歡迎，該舖位最早由本地的中國傳統服裝品牌「上海灘」租用逾17年，及後於2011年獲美國時裝品牌Abercrombie & Fitch (A&F)以月租約700萬元，租用地舖在內的多層舖位作為品牌旗艦店。惟該品牌於2016年提早退租，地舖單位交吉直至新近方獲Lacoste長期租用。

九龍區空置率升幅較大 尖沙咀旺角按月增 0.25% 及 0.02% 空置率方面，何氏指出，11月份核心區空置率錄得微升趨勢。當中，九龍區升幅較大，尖沙咀11月份空置率為6.5%，旺角區則為8.55%，較上月分別增加0.25及0.02個百分點，比去年同期則增加0.38及0.26個百分點。港島區方面，銅鑼灣錄得11月份空置率為6.38%，按月及按年分別上升0.05及0.29個百分點。中環及灣仔則錄得空置率6.87%及4.58%，按月分別增加0.11個百分點及無升跌，按年則分別減少0.47及0.2個百分點。