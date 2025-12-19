11月安老按揭登記量按月增78% 仍處年內月計平均水平｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2025年11月錄得32宗安老按揭登記，較10月的18宗大幅增加了14宗，按月增78%；但仍處於今年月計平均約31宗水平。至於2025年首十一個月共錄340宗安老按揭登記，相比2024年同期減少15%。
自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，11月份32宗安老按揭登記全部由中銀香港承造。截至今年11月，中銀香港期內累計333宗登記，雖較去年同期的391宗減少15%，但市佔率仍高達98%。排名第二是上海商業銀行，今年內錄得5宗登記 ，與上年同期登記數量相同，今年首十一個月的市場佔有率為1.5%。交通銀行（香港）及建行（亞洲）各自錄得1宗登記並列巿佔率第三，市場佔有率同為0.3%。
按證公司申請按月輕微下跌1%
根據香港按證保險公司的數據，2025年11月共接獲79宗安老按揭申請，較10月的80宗，輕微下跌了1%；今年首十一個月累計接獲860宗安老按揭申請，較2024年同期的958宗，下跌10%。香港按揭證券公司於2011年7月推出安老按揭計劃。根據其統計，截至2025年11月30日，該計劃累計收到8,855宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.6%，雙人及三人申請分別佔34.3%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續3個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元），較上半年的物業平均價值為560萬元，稍微下降1.8%，是自2020年10月的低位。每月年金平均金額連續2個月為15,900元（範圍介乎0元至198,000元），是自2020年7月的低位，物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至71年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達53.7%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.8%。