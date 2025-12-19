11月安老按揭登記量按月增78% 仍處年內月計平均水平｜樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據，2025年11月錄得32宗安老按揭登記，較10月的18宗大幅增加了14宗，按月增78%；但仍處於今年月計平均約31宗水平。至於2025年首十一個月共錄340宗安老按揭登記，相比2024年同期減少15%。

自安老按揭計劃推出以來，中銀香港的參與度一直最高，11月份32宗安老按揭登記全部由中銀香港承造。截至今年11月，中銀香港期內累計333宗登記，雖較去年同期的391宗減少15%，但市佔率仍高達98%。排名第二是上海商業銀行，今年內錄得5宗登記 ，與上年同期登記數量相同，今年首十一個月的市場佔有率為1.5%。交通銀行（香港）及建行（亞洲）各自錄得1宗登記並列巿佔率第三，市場佔有率同為0.3%。