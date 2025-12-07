11月工商舖成交量反彈 按月回升近24% 寫字樓牽頭按月大增53%｜工商舖

2025年行將結束，工商舖市場買賣交投此起彼落，個別大宗成交趕及於年底前完成。阿里巴巴與螞蟻科技斥資約72億元向文華東方國際集團購入銅鑼灣新甲廈港島壹號中心13層樓面作為企業的香港總部後，帶動港島指標甲廈買賣交投，11月市場錄得多宗逾億元的大手成交。根據中原(工商舖)數據顯示，2025年11月份工商舖錄得約327宗買賣成交，按月大幅回升約23.86%；當中寫字樓升幅更見明顯，按月上升逾五成。中原(工商舖)預期，工商舖市場在連月多宗大手成交的帶動下，成交宗數有望持續上升，惟工商舖物業價格仍在尋底整固中，預料12月份工商舖買賣成交將重回「量升價穩」。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，11月份工商舖市場錄得約327宗買賣成交，按月及按年分別回升約23.86%及17.2%。買賣成交金額方面，由於上月受港島壹號中心約72億元巨額成交帶動，創下約99.44億元的2025年單月成交金額，因而令11月份工商舖買賣成交金額略見回吐，但在多宗大手成交的支持下仍錄得約59.94億元，按月減少約39.72%，按年則錄得約3.8%升幅。11月份最大宗矚目買賣成交個案為灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢，樓高28層，總樓面約95,515方呎，作價約11.6億元，呎價約12,144元。據了解，該物業前身為永亨金融中心，由英皇集團於2013年斥資約15.88億元購入及翻新，並於2015年獲華融資產管理承租全幢物業至今，截至今年3月稅後淨租金收入約5,022萬元；若按成交價計算，英皇集團帳面損失約4.28億元，虧蝕約27%。而該物業新買家為華僑銀行（香港），預計將於年尾租約完成後留作自用。

由永倫集團持有的中環美國銀行中心36及37樓亦告先後易手，涉及總成交價約4.6億元，呎價約18,000元。（資料圖片)

在工商舖三大範疇中，寫字樓表現最受市場矚目，11月份錄得約80宗買賣成交，較上月增加約53.85%，按年更大幅上升約2.3倍；成交金額方面，11月份錄得約40.25億元，按月回落約48.65%，按年則上升約25.83%。而市場月內再錄得多宗指標甲廈成交，當中包括由永倫集團持有的中環美國銀行中心36及37樓亦告先後易手，涉及總成交價約4.6億元，呎價約18,000元。

商舖成交買賣數按月回升 38.64%

此外，11月份商舖市場買賣重回升勢，全月錄得約61宗成交，按月及按年分別回升約38.64%及約3.39%；涉及金額約9.11億元，按月增加約12.39%，按年則回落約29.85%。而工商市場11月升幅收窄，錄得買賣成交宗數約186宗，按月上升約10.71%，按年微跌5.1%；而成交金額則約10.56億元，按月及按年分別減少18.23%及17.16%。

潘志明分析，隨著本港正式踏入減息周期，投資者、企業及財團紛紛重新檢視其資產組合，接連放售多項工商舖物業，並能夠迅速獲市場承接，以致第四季接連錄得多宗巨額成交。當中，美國麥當勞於今年7月公佈消息標售旗下8項舖位，現時已售出一半，餘下舖位相信亦在洽購中，反映工商舖市場交投相當活躍。他認為，買賣市場年底向來較為淡靜，但在多宗大手成交帶動下，相信12月份工商舖買賣市場可望保持熾熱交投氣氛。