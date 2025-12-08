11月工商舖登記量按月微升5.2% 商廈升幅最大按月大增44.6%｜工商舖

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，過去3個月以來，工商舖買賣持續靠穩微升，料在整體經濟及零售均見好轉下，未來可續看好。據土地註冊處初步臨時數字，2025年11月全港共錄得367宗工商舖物業買賣登記，較10月份的349宗微升5.2%或18宗，自8月低位徐徐回升；月內登記總值錄得45.41億元，按月背馳微跌1.4%，主因前月有較多逾億元的登記抽高基數。11月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中以商廈近四成半的升幅最大，店舖也升逾9%，工廈則逆市跌13.7%。

工廈登記量按月回落近 14% 登記佔比跌 9.7% 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記連升兩個月後稍作回氣。數據顯示，11月份工廈買賣登記錄164宗，較10月的190宗回落13.7%，守在近4個月次高水平。上月工廈登記佔比僅錄44.7%，較10月份的54.4%按月下跌9.7個百分點。至於11月份工廈登記總值錄得14.65億元，按月增8.5%，創近7個月最多，月內平均每宗均價約893.3萬元。

商廈買賣再破百宗 近四年半按月最多 商廈買賣方面，黃應年表示，受惠數個商廈項目都錄得不少一手買賣登記，如國際企業中心、德華中心及永康街83號等，刺激整體商廈買賣登記再次罕有突破百宗，為年內第3次。今年11月份全月商廈登記量勁錄120宗，較10月份的83宗大增44.6%，成為升幅最大的物業類別，佔比亦增至32.7%。至於，月內商廈買賣登記總值也相應大升27.4%，錄得20.20億元，連升兩個月兼創近3個月最多。

店舖登記反覆回穩 按月微增 9% 店舖表現方面，利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖買賣已一連5個月表現反覆上上落落，11月的表現仍較全年按月平均略少。數據顯示，2025年11月份店舖買賣登記共有83宗，按月升9.2%，但仍較首11個月按月平均的約89宗少6.7%。不過，月內店舖登記總值則背馳急跌36.8%，只錄得10.56億元，主因月內以細價店舖登記佔比較多。 即睇工商廈買賣盤 (HOUSE730)