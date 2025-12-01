11月整體樓宇買賣量跌額升 中原：料全年整體登記量可創4年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至11月26日，2025年11月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄6,354宗，總值528.76億元。估計全月有7,100宗及590億元，將較10月的7,190宗及578.99億元，分別下跌1.3%及上升1.9%，金額將為今年6月後近5個月新高。受惠銀行兩次減息刺激，樓市轉旺，樓價向升，買家加快入市步伐，推動登記量連續2個月企穩七千宗以上。 2025年首11個月整體登記暫錄70,936宗及5,436.78億元，已超越2024年全年的67,979宗及5,341.40億元，高出4.3%及1.8%。全年預測約78,000 宗，將按年上升一成半，創2021年96,133宗後的4年新高。

一手樓 11 月買賣合約登記量額均跌 一手私人住宅方面，截至11月26日，11月份一手暫錄1,659宗及212.91億元，預計全月約1,800宗及230億元，將較10月的2,033宗及249.0億元，分別下跌11.5%及7.6%。發展商積極推售新盤及貨尾，銷情理想，帶動一手交投連續9個月超過一千五百宗，是2004年3月後逾21年(260個月)以來首見。另外，首11個月一手暫錄18,640宗及2,033.1億元，宗數較2024年全年16,869宗高出10.5%，金額則已達2024年全年2,084.7億元的97.5%。預測全年一手約20,000宗，將按年上升近兩成，創2019年20,685宗後的6年新高。 登記宗數最高新盤為柏瓏 II 錄 228 宗 11月份登記宗數暫時最高的新盤是元朗錦上路「柏瓏II」，暫錄228宗及14.11億元。第二是灣仔「woodis」，暫錄105宗及10.55億元。第三是將軍澳日出康城第12C期「Grand Seasons」，暫錄98宗及6.30億元。

料二手樓 11 月錄 3600 宗 按月升 3.9% 二手私人住宅方面，截至11月26日，11月份二手暫錄3,206宗及241.3億元。預計全月約3,600宗及270億元，將較10月的3,464宗及261.8億元，分別上升3.9%及3.1%。宗數將為今年7月後的4個月高位，金額將為今年4月後的7個月新高。息口下調利好樓市，買家的入市意欲提升，二手成交增多，宗數連續8個月企穩三千宗以上，是2021年12月後近4年(47個月)以來再現。另外，首11個月二手暫錄35,528宗及2,577.8億元，已超越2024年全年的33,792宗及2,423.0億元，高出5.1%及6.4%。預測全年二手約39,000宗，將按年上升一成半，創2021年51,928宗後的4年新高。 嘉湖山莊錄 39 宗排第一 大型屋苑方面，11月份嘉湖山莊暫錄39宗(共1.70億元)、沙田第一城暫錄29宗(共1.49億元)、美孚新村暫錄24宗(共1.60億元)及太古城暫錄22宗(共1.98億元)。