1B期首推160伙 SIERRA SEA 呎價$9499起 一房3球入場

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」開售不足兩周速沽755伙，吸金逾40億元。有見反應理想即火速推出第1B期應市，昨日首推160伙，提供最高15%折扣，單位折實價約300萬元起，折實平均呎價10,638元，與上期首批輕微高約2%。

新地副董事總經理雷霆形容是次開價繼續為「夢寐以求價」，由於今期單位戶型、景觀不盡相同，故不能直接比較；又預期減息周期近在眉睫，相信可減輕業主供樓壓力，為樓市注入強心針，對第1B期銷情非常有信心。

新地代理執行董事陳漢麟指，第1B期首張價單包括7伙一房、128伙兩房及25伙三房，實用面積302至807方呎。扣除最高15%折扣，折實價300.05萬至935.76萬元，折實呎價9,499至11,695元。售價最低為Bleu Avenue第3座G2樓J室一房，實用面積302方呎。呎價最低為Bleu Avenue第3座G2樓H室兩房，實用面積444方呎。

項目設有兩個無改動(連家具)示範單位，分別為1個實用面積807方呎三房一套及1個實用面積489方呎兩房連儲物室間隔。陳漢麟稱，示範單位今日起開放予公眾參觀，同步開始收票，有機會加推新價單及於下周進行首輪銷售。

即睇西沙 SIERRA SEA 1A期最新資訊

即睇西沙 SIERRA SEA 1B期最新資訊