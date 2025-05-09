1B期首推160伙 SIERRA SEA 呎價$9499起 一房3球入場

市場焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目第1A(2)期「SIERRA SEA」開售不足兩周速沽755伙，吸金逾40億元。有見反應理想即火速推出第1B期應市，昨日首推160伙，提供最高15%折扣，單位折實價約300萬元起，折實平均呎價10,638元，與上期首批輕微高約2%。
新地副董事總經理雷霆形容是次開價繼續為「夢寐以求價」，由於今期單位戶型、景觀不盡相同，故不能直接比較；又預期減息周期近在眉睫，相信可減輕業主供樓壓力，為樓市注入強心針，對第1B期銷情非常有信心。
新地代理執行董事陳漢麟指，第1B期首張價單包括7伙一房、128伙兩房及25伙三房，實用面積302至807方呎。扣除最高15%折扣，折實價300.05萬至935.76萬元，折實呎價9,499至11,695元。售價最低為Bleu Avenue第3座G2樓J室一房，實用面積302方呎。呎價最低為Bleu Avenue第3座G2樓H室兩房，實用面積444方呎。
項目設有兩個無改動(連家具)示範單位，分別為1個實用面積807方呎三房一套及1個實用面積489方呎兩房連儲物室間隔。陳漢麟稱，示範單位今日起開放予公眾參觀，同步開始收票，有機會加推新價單及於下周進行首輪銷售。
滶晨首批計劃推1700呎四房招標
新世界發展(017)、帝國集團、資本策略地產(497)、麗新發展(488)及港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第5A期「滶晨」預告最快下周上載樓書，新世界發展營業及市務部總監何家欣透露，項目首批計劃推出約1,700方呎的四房大宅招標發售。至於項目位於黃竹坑及鰂魚涌的富豪貴賓廳及示範單位準備工作將近完成，短期內開放預約參觀。何家欣稱，「滶晨」為港島南岸項目中唯一擁有雙會所，會所內設有瑜伽室、琉璃健身室、童享樂園等活動空間。
沙田UNI Residence涉240伙
萬科香港及永泰地產(369)合作的沙田顯和里單幢式新盤昨命名「UNI Residence」，同步上載樓書，提供240伙，實用面積286至636方呎，涵蓋開放式至四房間隔，設特色戶，預計關鍵日期2026年9月30日，樓花期約17個月。