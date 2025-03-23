2月商廈單月錄445宗租賃 按年升近三成｜工商舖市況

近期本港商業氣氛明顯轉趨熾熱，多家企業積極擴展業務，帶動商廈租賃需求上升。中原(工商舖)統計顯示，2月份商廈錄得445宗租賃成交，涉及107.9萬方呎樓面，較1月的345宗及104.4萬方呎，分別上升約28.99%及3.37%，按年則增約29.36%及15.88%。當中港島區空置率改善顯著，九龍區整體則持平。該行預期，隨著更多外資進駐及多家企業落實擴展規劃，預料3月份商廈租賃市場將保持活躍。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，資料顯示2月份商廈市場錄得約445宗租賃成交，按月增加約28.99%，按年亦上升約29.36%；涉及租用面積約107.9萬方呎，較1月份的104.4萬平方呎增長約3.37%，與2024年2月的93.1萬平方呎相比，則上升約15.88%。月內亦見中資企業於本港擴充業務，包括銅鑼灣時代廣場寫字樓高層單位，面積約7,000方呎，獲租客以28萬元承租，折合成交呎租約40元。據了解，新租客為內地社交平台「小紅書」，反映相關企業對香港市場的信心。

核心商業區需求漸回暖

甲廈空置率方面，2月份港島區整體空置率錄得13.93%，按月下降0.2個百分點，個別核心區表現亮麗，其中金鐘區空置率錄得8.33%，按月下跌0.76百分點，按年減少0.69個百分點，銅鑼灣錄得7.75%，按月上升0.14個百分點，但按年下跌2.5個百分點，顯示核心商業區需求漸見回暖。

九龍區空置率則整體穩定，2月份整體空置率錄得15.94%，按月下降0.23個百分點，但與去年同期的14.00%相比，仍有1.94個百分點的增幅；尖沙咀表現較好，錄得8.26%，按月下降0.56個百分點，按年亦下降1.48個百分點。九龍灣空置率則維持高位，錄得24.26%，但按月有明顯改善，下降1.7個百分點。

陳雁樓指出，政府的「總部經濟」政策持續發酵，最新公佈指，投資推廣署於2024年共協助539間海外及內地企業來港開設或擴展業務，較2023年躍升逾四成，涉及總投資額達677億元，招商引資來港創新高。他預料，隨著政府積極開拓更多新興市場，進一步在不同國家進行推廣工作，將會有更多企業來港開展業務，加上更多本地企業落實擴展或重整計劃，將令本地商廈租賃市場保持平穩向好的發展路向。

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