2月整體買賣量跌價升 金額按月急增近4倍｜工商舖市況

農曆新年假期效應加上市場憧憬預算案提出撤辣措施，2月份工商舖市場觀望氣氛濃厚，整體買賣宗數仍處於低位。據中原(工商舖)資料顯示，2月份共錄得約181宗工商舖買賣成交，宗數按月跌約3.7%，惟成交金額則錄約89.5億元，按月急升約3.8倍。該行分析，2月份整體買賣量跌價升，主因是中環盈置大廈全幢成交所致，而2月正值農曆年假期令交投放緩，預計在撤辣推動下，住宅物業買賣會先行起動，隨後帶動工商舖氣氛亦會受惠，預料3月表現會穩中向好。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計2月份市場錄得約181宗工商舖買賣成交，涉及總金額約89.5億元，按月分別下跌約3.7%及增加約3.8倍，按年同期對比則分別下調約34%及增加約23%。三大範疇中，2月份商舖買賣宗數由1月約42宗，微跌約7%至約39宗，成交金額錄得約10.35億元，按月大增約89%；當中再度有民生基座商舖獲承接，由麗新發展持有的將軍澳唐賢街29號藍塘傲基座商場地下、1樓至2樓、以及地庫全層停車場，面積約102,582方呎，以約5.3億元沽出，項目回報有逾5厘水平。

寫字樓買賣量按月平穩 寫字樓買賣方面，潘志明續稱，宗數按月表現平穩，2月份商廈買賣宗數錄得約32宗，按月微增1宗，但成交金額則錄得約67.93億元，按月大幅增加約16倍，按年亦增加約1.8倍，相信是由於月内受中環干諾道中41號盈置大廈全幢易手帶動，該項目總面積約264,622方呎，成交價約64億元，物業原業主為投資者朱立基，新買家為台灣跨國軟件公司「趨勢科技」相關人士。事實上，該筆交易已超越去年度最大額寫字樓成交，由證監會以約54億元購入的鰂魚涌華蘭路18號港島東中心12層樓面。