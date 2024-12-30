2024大事回顧｜一手賣出逾1.5萬伙 盤點十大銷量新盤 鐵路盤最吸金

受惠全面撤辣、減息及中央組合拳救市等眾多利好因素推動下，今年樓市逐步好轉，當中以一手市場表現最突出，發展商以貼市價及低價推盤，搶盡焦點。2024年發展商賣樓大豐收，整體一手成交超過1.5萬宗，按年彈升五成，創3年新高，吸金超過1,900億元。年內有兩個新盤吸金達百億元。
反觀二手住宅市場，面對發展商頻頻低價搶客，今年表現不及一手。據代理數據顯示，2024年迄今錄得40,750宗買賣登記，比2023年的36,668宗僅升11%，升幅遠低過一手。
今年本港樓市猶如坐過山車般，特別是新盤市場。今年2月政府全面撤辣後，令3月份新盤成交急升至逾4,100宗，按月勁升14倍，創一手新例實施以來按月新高。惟隨着撤辣效應消退，8月份一手成交跌至約500宗；其後，受惠美國9月宣佈減息半厘，以及10月《施政報告》再推出刺激樓市方案，多個全新盤乘勢出擊，包括啟德「天璽．天」、長沙灣「瑜悅」，以及黃竹坑港島南岸「Blue Coast II」，10月成交逼近3,000宗。
2024大事回顧｜全面撤辣、減息、樓價22年最長跌浪 邊件大事令你印象最深刻？
雖然近期樓市氣氛稍為放緩，12月一手成交回落至約600宗水平，但全年仍錄得約1.57萬宗成交，較去年全年約1.07萬宗升近五成，乃2021年錄逾1.7萬宗後的3年新高。發展商今年積極推盤，全年共有超過30個新盤推出，與上年數字相若。今年一手成交集中1,000萬元以下細價單位，佔約七成；人才效應下，年內5,000萬元以上大額成交亦見活躍，佔約440宗。
新地連續9年成「賣樓王」
發展商今年銷售成續理想，其中「月月有樓賣」的新鴻基地產(016)，售出單位突破3,000宗，吸金約400億元，無論銷售量及金額均大幅拋離其他發展商，穩坐今年「賣樓王」及「吸金王」寶座。值得一提，新地自2016年起已連續9年成為「賣樓王」。
數到今年銷量最高的10個新盤，不乏交通方便的鐵路沿線物業。第一位為會德豐地產旗下將軍澳日出康城「SEASONS」系列(PARK SEASONS及SEASONS PLACE)，今年3月開售至上周一(23日)，累954伙，套現逾59.4億元；其次是新地的啟德「地王級」項目、毗鄰啟德站的「天璽．天」售出885伙，套現近110億元，並備受內地客追捧。據代理行數據顯示，「天璽．天」有約一半買家的登記姓名屬「普通話拼音」，入市金額涉近50億元。
BLUE COAST成今年「最吸金」新盤
另一個鐵路盤、長江實業集團(1113)發展的黃竹坑站上蓋港島南岸「BLUE COAST」則是今年「最吸金」新盤，共沽出852伙，套現逾144億元，平均每伙售價約1,690萬元。項目今年3月公布首批138伙價單，折實平均呎價21,968元，平絕港島南岸新盤。長實執行董事趙國雄當時形容首批為「撈底價」，「BLUE COAST」熱賣帶動下，長實今年售出近1,000個單位，套現逾163億元。