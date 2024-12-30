2024大事回顧｜一手賣出逾1.5萬伙 盤點十大銷量新盤 鐵路盤最吸金

受惠全面撤辣、減息及中央組合拳救市等眾多利好因素推動下，今年樓市逐步好轉，當中以一手市場表現最突出，發展商以貼市價及低價推盤，搶盡焦點。2024年發展商賣樓大豐收，整體一手成交超過1.5萬宗，按年彈升五成，創3年新高，吸金超過1,900億元。年內有兩個新盤吸金達百億元。

反觀二手住宅市場，面對發展商頻頻低價搶客，今年表現不及一手。據代理數據顯示，2024年迄今錄得40,750宗買賣登記，比2023年的36,668宗僅升11%，升幅遠低過一手。

今年本港樓市猶如坐過山車般，特別是新盤市場。今年2月政府全面撤辣後，令3月份新盤成交急升至逾4,100宗，按月勁升14倍，創一手新例實施以來按月新高。惟隨着撤辣效應消退，8月份一手成交跌至約500宗；其後，受惠美國9月宣佈減息半厘，以及10月《施政報告》再推出刺激樓市方案，多個全新盤乘勢出擊，包括啟德「天璽．天」、長沙灣「瑜悅」，以及黃竹坑港島南岸「Blue Coast II」，10月成交逼近3,000宗。