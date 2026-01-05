2025年整體樓宇買賣量按年升18.7% 創4年新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄80,702宗，總值6,142.77億元，較2024年的67,979宗及5,341.40億元，分別上升18.7%及15.0%。政府放寬百元印花稅門檻，港股造好，H按回落，銀行重啟減息等利好因素刺激，樓市買賣明顯轉旺。整體買賣連升2年，宗數及金額同創2021年96,133宗及9,178.38億元後的4年新高。

12 月 買賣登記按月增 26.4%

按月方面，2025年12月份整體樓宇買賣登記錄8,999宗，總值650.46億元，較11月的7,121宗及584.29億元，分別上升26.4%及11.3%，宗數創2024年4月9,880宗後的20個月新高，金額創2025年6月664.10億元後的6個月新高。反映兩次減息後，樓市氣氛向好，樓價穩步上升，增強買家的入市信心，11月期間發展商拆售太古城車位，房協兩個居屋項目開始揀樓，新一期白居二買家陸續亦入市，刺激登記量升至近九千宗水平。

2025年整體住宅樓宇買賣登記錄62,832宗及5,198.30億元，較2024年的53,099宗及4,543.56億元，分別上升18.3%及14.4%。宗數及金額齊創2021年74,297宗及7,339.04億元後的4年高位。按月方面，12月份整體住宅樓宇錄5,883宗及512.27億元，較11月的5,588宗及516.67億元，分別上升5.3%及下跌0.9%，宗數為2025年6月5,955宗後近6個月高位。