3屋苑成交價時光倒流8年前 荃灣兩房323萬入手｜二手市況

施政報告後樓市陸續迎來利好消息，氣氛逐漸改善，加上樓價已顯著回落，吸引買家入市，農曆新年前夕仍有不少買家趕入市尋寶。近日二手市場上出現3個屋苑二手成交造價時光倒流至2016年、即約8年前水平；當中荃灣私樓兩房單位減至323萬元有交易。
荃德花園高層戶減價17%易手
中原地產荃灣西站第二分行B組高級分區營業經理林恩信表示，荃灣荃德花園A座高層G室，實用面積約341方呎，兩房間隔，享開揚景致。原開價390萬元，最後累減67萬元或17.2%，至323萬元沽出，造價返回同類單位2016年水平，呎價約9,472元。
林恩信透露，買家為外區上車客，見荃德花園樓價吸引，加上單位實用率高，心儀上址高層景致開揚，「價錢筍」，故加快決定在農曆新年前買入。原業主於2002年12月以74萬元買入單位，持貨約21年，現轉售帳面獲利249萬元，物業期內升值近3.4倍。
曉峰園兩房呎售9158元
青衣區亦有私樓呎價跌穿1萬元沽出。市場消息指，曉峰園2座低層C室，實用面積約546方呎，兩房間隔，以500萬元易主，售價重返2016年水平，呎價僅約9,158元。
參考滙豐銀行及渣打銀行對上述單位估價為567萬元，中銀香港(2388)則為537萬元，即最新成交價較估價低約6.9%至11.8%。據悉，原業主於2005年以208萬元購入，持貨約19年，現轉手帳面賺292萬元，物業期內升值1.4倍。
峻弦三房套低市價逾一成沽
市場消息指，牛池灣峻弦3座低層E室，實用面積約749方呎，三房套間隔。據悉，原叫價1,020萬元，最終放盤4個月累減182萬元或約17.8%，至838萬元成交，呎價約11,188元，低市價逾一成半，造價回到2016年水平。原業主於2016年以820萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面微賺18萬元或約2.2%；若計及釐印費等使費，恐倒蝕離場。