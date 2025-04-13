3月錄376宗工商舖買賣 創兩年新高 中原：關稅戰窒礙投資氣氛 料4月受壓｜投資市場

工商舖市場買賣交投轉熾熱，3月份買賣宗數錄顯著增長。據中原(工商舖)數據顯示，今年3月工商舖買賣市場共錄得約376宗成交，按月增近三成，按年表現亦上升約85.2%，更創兩年期內新高。該行分析，政府減免物業印花稅及停推商業地等政策逐步見效，對本港經濟及地產市場帶來正面支持，惟近期關稅戰升溫，加上股市急跌，窒礙投資氣氛，市場觀望氣氛濃厚，預料4月份工商舖買賣表現將會受壓，宗數及金額將大幅回落。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，3月份工商舖市場錄得約376宗成交，按月上升約29.7%，按年則增約85.2%，成交金額錄得約47.84億元，按月增加約51.1%，按年則回落約32.4%，相信是由於去年同期新世界以約40.2億元沽出荃灣愉景新城大型商場D‧PARK，令成交金額基數差距擴大所致。

工商舖中 寫字樓表現最佳 在工商舖三大範疇中，寫字樓買賣表現最為理想，升幅最大，3月份錄得約86宗買賣成交，按月增加約50.9%，按年則大幅上升近1.7倍；成交金額錄得約16.58億元，按月上升約108.8%，按年則增長約54.4%。月內矚目成交包括紀惠集團沽出金鐘夏愨道16號遠東金融中心39樓全層，面積約10,800方呎，成交價約1.94億元，成交呎價約1.8萬元。 工廈價量表現俱佳 工廈市場方面，價量表現皆佳，月內錄得約228宗買賣成交，按月及按年分別增加約21.3%及約75.4%，成交金額錄得16.56億元，按年大增約1.1倍。至於商舖市場，3月份錄得約62宗買賣成交，按月及按年分別上升約37.8%及約51.2%，而月內華置行政總裁陳凱韻(甘比)沽出灣仔莊士敦道20至26號地下1號舖，面積共約8,110方呎，成交價約1.28億元，成交呎價約1.57萬元。