3球上車！屯門私樓企裝兩房劈價90萬 勁蝕35%甩手(有圖)｜二手市況

今年2月《財政預算案》將徵收100元印花稅物業價值上限由300萬放寬至400萬元，成功激活細價樓交投量，不少上車客把握機會物色心水單位。屯門綠怡居最新一個企理裝修兩房單位，最新劈價90萬元獲外區客購入成功上車，原業主在6年前樓價高峰期「接火棒」，今沽貨帳面勁蝕190萬元或35%。
祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述單位為綠怡居2座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔。買家為外區客，鍾情單位附企理裝修，外望開揚景觀，加上原業主減價90萬元，決定以360萬元購入上址，成功上車置業，呎價約7,469元。據悉，原業主於2019年以550萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損190萬元，單位期內貶值約34.5%。
翻查資料，屋苑對上一宗二手成交為3座中層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，上月以441萬元售出，呎價約8,664元，上手業主於2021年以559萬元買入，單位4年間跌價118萬元或約21.1%。綠怡居位於藍地福亨村路138號，由新鴻基地產(016)發展，1998年入伙，共有9座，提供726伙。
⇊直擊綠怡居2座低層A室⇊
元朗映御一房9年升值不足半成
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，關稅戰導致市場波動，加上新盤市場吸走大量購買力，令二手交投高位回落。元朗區上月錄得約107宗二手買賣，雖然較前月回落約24%，但仍維持在百宗水平，表現算是不俗。
王勤學稱，元朗映御2座低層B室，實用面積約369方呎，一房間隔。原開價400萬元，最後減價17萬元或約4.3%，以383萬元沽出，呎價約10,379元。據了解，買家為上車客，見單位受惠新印花稅，令入市成本進一步降低，故爽快落實承接。至於原業主在2016年以365.2萬元向發展商一手買入單位，持貨約9年，現轉售帳面僅賺17.8萬元，單位期內升值約4.9%。
資料顯示，映御位於朗屏德業街11號，由新地發展，2017年入伙，共有2座，提供523伙。