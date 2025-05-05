3球上車！屯門私樓企裝兩房劈價90萬 勁蝕35%甩手(有圖)｜二手市況

今年2月《財政預算案》將徵收100元印花稅物業價值上限由300萬放寬至400萬元，成功激活細價樓交投量，不少上車客把握機會物色心水單位。屯門綠怡居最新一個企理裝修兩房單位，最新劈價90萬元獲外區客購入成功上車，原業主在6年前樓價高峰期「接火棒」，今沽貨帳面勁蝕190萬元或35%。

祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述單位為綠怡居2座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔。買家為外區客，鍾情單位附企理裝修，外望開揚景觀，加上原業主減價90萬元，決定以360萬元購入上址，成功上車置業，呎價約7,469元。據悉，原業主於2019年以550萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損190萬元，單位期內貶值約34.5%。