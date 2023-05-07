4月工商舖買賣價量回落兩成 全月僅錄約322宗

過去3年因疫情關係未能外遊，今年4月份適逢清明節及復活節長假期，加上全球步向回復正常生活，不少投資者趁假期外遊，令4月份買賣氣氛回落。據中原(工商舖)統計，4月份市場僅錄得約322宗工商舖買賣成交，涉及總金額約55.05億元，按月分別減少約20%及33%，按年亦遞減約9%及40%。該行認為，市場投資氣氛沒有如預期般熾熱，相反受到長假期氣氛影響，令工商舖物業成交價及量均回落，而隨著經濟市道回升，工商舖享有低釐印費、投資項目多元化等優勢持續，料成交氣氛會逐步升溫。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，工商舖3個範疇中，繼續以工商物業表現較為穩健，4月份錄得約215宗買賣成交，數字雖較上月輕微減少約15%，但對比2022年同期仍有約9%增長。至於受高度關注的舖市表現，亦只見窄幅上落，4月共有約59宗舖位買賣成交，按月微減約17%。隨著香港旅遊轉旺，租賃市場已陸續升溫，他相信將會慢慢帶動買賣氣氛，增加投資者入市信心
3範疇中寫字樓較弱
寫字樓物業則持續為3個範疇中較疲弱一項，4月份共錄得約48宗寫字樓買賣成交，比上月下跌約38%。雖然成交量下滑，但月內中資流入香港商廈見趨勢，當中指標商廈灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓2702、08至12室，獲中資機構買入，成交價約2.55億元，單位總面積約8,206方呎，平均呎價約31,075元。
資金需尋出路 料工商舖物業成目標
現時全球疫情基本已消散，潘志明指，經濟環境慢慢見回升，資金需要尋出路，香港工商舖物業預料會成為首選之一。由於香港本身基調不俗，包括整體稅率低，工商舖物業釐印費低至僅約100元，最高亦只是4.25%，加上3個範疇提供不同類型、用途、銀碼的投資項目，迎合各類型買家需求，預計中、外投資者會陸續於本港物色物業吸納；加上本地買家需求，本港工商舖物業前景被看高一線，料成交量將會平穩上揚。