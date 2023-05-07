4月工商舖買賣價量回落兩成 全月僅錄約322宗

過去3年因疫情關係未能外遊，今年4月份適逢清明節及復活節長假期，加上全球步向回復正常生活，不少投資者趁假期外遊，令4月份買賣氣氛回落。據中原(工商舖)統計，4月份市場僅錄得約322宗工商舖買賣成交，涉及總金額約55.05億元，按月分別減少約20%及33%，按年亦遞減約9%及40%。該行認為，市場投資氣氛沒有如預期般熾熱，相反受到長假期氣氛影響，令工商舖物業成交價及量均回落，而隨著經濟市道回升，工商舖享有低釐印費、投資項目多元化等優勢持續，料成交氣氛會逐步升溫。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，工商舖3個範疇中，繼續以工商物業表現較為穩健，4月份錄得約215宗買賣成交，數字雖較上月輕微減少約15%，但對比2022年同期仍有約9%增長。至於受高度關注的舖市表現，亦只見窄幅上落，4月共有約59宗舖位買賣成交，按月微減約17%。隨著香港旅遊轉旺，租賃市場已陸續升溫，他相信將會慢慢帶動買賣氣氛，增加投資者入市信心