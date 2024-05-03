4月新盤撻訂按月回落四成 維港1號殺訂逾3千萬｜一手市況

樓市全面撤辣後，3月份新盤市場交投氣氛高漲，惟到4月份有所降溫。總結上月全月共錄約1,850宗成交，相比3月份約4,170宗，回落約55.6%。市場上繼續有一手買家決定終止交易，綜合市場資訊，上月累錄約60宗撻訂個案，較3月份約108宗減少約44%。其中中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」涉及19宗最多，有18宗於2021年中入市，原先成交價介乎1,025.9萬至2,428.7萬元，總成交金額約3.06億元，一眾買家合共遭殺訂約3,058.46萬元。
以損失金額計算，最傷為「維港1號」第2A座30樓B室，實用面積766方呎，三房套間隔。該單位原於2021年7月以2,428.7萬元成交，當時呎價約31,707元，惟最新顯示於4月3日終止買賣合約，意味買家撻大訂離場，料損失樓價10%訂金，涉及金額約242.87萬元。
蔚藍東岸上月錄9伙撻訂
五礦地產(230)油塘現樓新盤「蔚藍東岸」上月錄得9宗撻訂個案，原先成交價介乎678.91萬至1,010.51萬元，總成交金額約7,851.38萬元，買家各遭沒收樓價5%至15%的訂金，損失金額合計約956萬元。
當中成交價最高為5座10樓E室，實用面積537方呎，三房間隔，原於2020年11月底售出，成交價1,010.5萬元，當時呎價約18,817元，最終於4月26日顯示終止買賣合約，買家料遭沒收15%訂金約151.6萬元離場。
揚海最傷買家損失388萬
黃竹坑站上蓋鐵路新盤繼續上榜，由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」於上月曾單日連錄6宗撻大訂個案，涉及成交金額約1.6億元，眾買家料遭沒收約1,602萬元訂金。發展商隨後更新相應單位價單，將最高折扣新增至28%後重新發售。
該批單位均原於2021年9月以1,664.13萬至3,879.54萬元成交，眾買家最終於4月8日終止買賣合約，料各損失約樓價10%的訂金，涉資166.4萬至387.9萬元。當中損失金額最大為第1B座20樓B室，三房間隔，實用面積941方呎。
至於上月其他撻訂個案包括長江實業集團(1113)與港鐵合作的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」、新鴻基地產(016)屯門「御海灣II」、天水圍「Wetland Seasons Bay」、啟德「天璽．海」、會德豐地產旗下屯門掃管笏「NAPA」、會德豐地產及港鐵合作的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」、王新興集團九龍灣「泰峯」等。