4月新盤撻訂按月回落四成 維港1號殺訂逾3千萬｜一手市況

樓市全面撤辣後，3月份新盤市場交投氣氛高漲，惟到4月份有所降溫。總結上月全月共錄約1,850宗成交，相比3月份約4,170宗，回落約55.6%。市場上繼續有一手買家決定終止交易，綜合市場資訊，上月累錄約60宗撻訂個案，較3月份約108宗減少約44%。其中中國海外發展(688)啟德現樓新盤「維港1號」涉及19宗最多，有18宗於2021年中入市，原先成交價介乎1,025.9萬至2,428.7萬元，總成交金額約3.06億元，一眾買家合共遭殺訂約3,058.46萬元。

以損失金額計算，最傷為「維港1號」第2A座30樓B室，實用面積766方呎，三房套間隔。該單位原於2021年7月以2,428.7萬元成交，當時呎價約31,707元，惟最新顯示於4月3日終止買賣合約，意味買家撻大訂離場，料損失樓價10%訂金，涉及金額約242.87萬元。