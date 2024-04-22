Blue Coast三房交易告吹 買家遭殺訂近93萬｜新盤撻訂

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」錄得第3宗交易告吹個案，買家於次輪銷售(13日)入市，最終未有完成交易，遭殺訂近93萬元。
據成交紀錄冊顯示，單位為2A座17樓B室，實用面積773方呎，三房間隔，於本月13日次輪銷售中以1,857.7萬元成交，呎價約24,032元，最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，意味買家放棄交易，以5%訂金計算，損失約92.89萬元。
早前2伙撻訂單位加價10%
該盤早前2伙被買家放棄交易單位，分別為2B座10樓E室及10樓H室，實用面積813及746方呎，原於本月6日首輪銷售中以1,689.5萬及1,648.1萬元成交，買家簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，分別遭殺訂約84.48萬元及約82.41萬元。長實隨後更新價單，將2伙撻訂單位售價已上調10%，最新定價分別為2,100萬元及2,048.6萬元。長實表示，其餘價單亦會陸續於短期內調整價錢及優惠。
周末沽出3伙 吸金逾6200萬
至於該盤於過去周末沽出3伙，套現約6,209.7萬元，當中成交價最高為1B座21樓B室，實用面積958方呎，三房間隔，以2,376萬元售出，呎價約24,802元。資料顯示，該盤開售迄今累沽約552伙，套現逾103.8億元，成為今年「新盤吸金王」。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。