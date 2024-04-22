Blue Coast三房交易告吹 買家遭殺訂近93萬｜新盤撻訂

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」錄得第3宗交易告吹個案，買家於次輪銷售(13日)入市，最終未有完成交易，遭殺訂近93萬元。

據成交紀錄冊顯示，單位為2A座17樓B室，實用面積773方呎，三房間隔，於本月13日次輪銷售中以1,857.7萬元成交，呎價約24,032元，最新顯示簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，意味買家放棄交易，以5%訂金計算，損失約92.89萬元。

早前 2 伙撻訂單位加價 10%

該盤早前2伙被買家放棄交易單位，分別為2B座10樓E室及10樓H室，實用面積813及746方呎，原於本月6日首輪銷售中以1,689.5萬及1,648.1萬元成交，買家簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，分別遭殺訂約84.48萬元及約82.41萬元。長實隨後更新價單，將2伙撻訂單位售價已上調10%，最新定價分別為2,100萬元及2,048.6萬元。長實表示，其餘價單亦會陸續於短期內調整價錢及優惠。