5月一手交投按月跌逾兩成 代理：新盤需超低價發售才有捧場客｜樓市走勢

受惠政府於2月底為樓市全面撤辣，加上發展商低價促銷，帶動今年首5個月一手市場已錄得逾8,100宗成交，較去年同期約5,700宗增加逾四成；而單計撤辣後已佔去多達近7,500宗。不過，綜合市場資訊，5月份一手市場錄得約1,380宗成交，較4月份約1,857宗減少逾兩成，並主要靠鐵路盤支撐。港鐵(066)旗下鐵路上蓋項目於5月份共錄得約773宗成交，佔整體成交近六成，涉及金額逾81億元。

THE YOHO HUB II膺上月銷量及 吸金王

事實上，5月份首5個銷量最高的新盤，有3個屬鐵路盤。當中新鴻基地產(016)元朗站「THE YOHO HUB II」佔418宗，套現近38億元，成月內成交量及銷售金額最高新盤。該盤4月底公布首批188伙的折實平均呎價14,338元，較2021年12月推出的「THE YOHO HUB I」折實平均呎價19,899元，賣平約28%，重返2017年同系「Grand YOHO」第2期首批水平。