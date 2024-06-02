5月一手交投按月跌逾兩成 代理：新盤需超低價發售才有捧場客｜樓市走勢

受惠政府於2月底為樓市全面撤辣，加上發展商低價促銷，帶動今年首5個月一手市場已錄得逾8,100宗成交，較去年同期約5,700宗增加逾四成；而單計撤辣後已佔去多達近7,500宗。不過，綜合市場資訊，5月份一手市場錄得約1,380宗成交，較4月份約1,857宗減少逾兩成，並主要靠鐵路盤支撐。港鐵(066)旗下鐵路上蓋項目於5月份共錄得約773宗成交，佔整體成交近六成，涉及金額逾81億元。
THE YOHO HUB II膺上月銷量及吸金王
事實上，5月份首5個銷量最高的新盤，有3個屬鐵路盤。當中新鴻基地產(016)元朗站「THE YOHO HUB II」佔418宗，套現近38億元，成月內成交量及銷售金額最高新盤。該盤4月底公布首批188伙的折實平均呎價14,338元，較2021年12月推出的「THE YOHO HUB I」折實平均呎價19,899元，賣平約28%，重返2017年同系「Grand YOHO」第2期首批水平。
其次是鷹君集團(041)發展的何文田站「朗賢峯」，5月份累售271伙，吸金近36億元。由會德豐發展的將軍澳日出康城「SEASONS」系列亦沽出57伙，套現約3.4億元，其中「PARK SEASONS」佔46宗，「SEASONS PLACE」則佔11宗。
陳永傑：撤辣後本港樓市亢奮期已過
隨着撤辣效應顯著退減，二手業主減價搶客，新盤交投量已由3月逾4,100宗，回落至5月1,300多宗，比高位減少近七成。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，撤辣後一手市場已售出近7,500伙，等於去年全年成交近70%，惟撤辣後本港樓市的亢奮期已過，加上本港經濟未見好轉，以及受到銀行收緊按揭打擊，近期樓市交投已回復平靜期，二手樓價更慢慢地「打回原形」。中原城市領先指數CCL已連跌5周共2.12%，最新報143.78點，幾近蒸發撤辣後所有升幅。他相信，一手新盤需續以超低價發售才有捧場客。