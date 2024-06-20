5月二手居屋登記953宗 創近3年新高 利嘉閣：6月升勢難續｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，房委會早前先後延長居屋擔保期及批出新一輪4,500個「白居二」准買證，並在樓市全面撤辣良好氛圍加持下，二手居屋市況氣勢如虹，登記量升勢銳不可擋。售價方面，5月份二手居屋平均每宗售價約394.1萬元，較4月份的402.6萬元下跌2.1%，短暫上探400萬元關口後再度失守，反映目前發展商推出新盤開價保守，其中上車盤售價更與二手居屋構成明顯競爭，逼使居屋業主相應下調叫價，才能力吸客承接，吸引上車客承接。

旺角富榮花園三房 830 萬沽 金額最高

此外，上月登記亦不乏矚目成交個案，當中以旺角富榮花園9座中層D室的登記金額最高，單位實用面積592方呎，以830萬元易手，折合實用呎價約14,020元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑B座中層7室最高，單位實用面積446方呎，成交價660萬元，平均實用呎價高達14,798元。如按屋苑細分，5月份將軍澳富康花園錄15宗買賣登記，按月激增14倍或14宗；長沙灣凱樂苑則以28宗登記，成為上月交投最活躍的居屋屋苑，成交總值共涉約1.37億元；而天水圍天頌苑、天盛苑及觀塘曉麗苑，各以20宗登記並列亞軍。