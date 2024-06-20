5月二手居屋登記953宗 創近3年新高 利嘉閣：6月升勢難續｜樓市數據

據土地註冊處最新數據顯示，5月份全港錄得953宗居屋二手買賣登記(包括第二市場及自由市場)，較4月份的648宗按月續升47%，連升三個月，為近34個月(即近3年)新高紀錄；期內成交總值錄約37.56億元，較前月的26.09億元，按月同步增加約44%，創近14個月新高。
新盤低價搶客 居屋業主減價吸客
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，房委會早前先後延長居屋擔保期及批出新一輪4,500個「白居二」准買證，並在樓市全面撤辣良好氛圍加持下，二手居屋市況氣勢如虹，登記量升勢銳不可擋。售價方面，5月份二手居屋平均每宗售價約394.1萬元，較4月份的402.6萬元下跌2.1%，短暫上探400萬元關口後再度失守，反映目前發展商推出新盤開價保守，其中上車盤售價更與二手居屋構成明顯競爭，逼使居屋業主相應下調叫價，才能力吸客承接，吸引上車客承接。
旺角富榮花園三房830萬沽 金額最高
此外，上月登記亦不乏矚目成交個案，當中以旺角富榮花園9座中層D室的登記金額最高，單位實用面積592方呎，以830萬元易手，折合實用呎價約14,020元。若以實用呎價計算，則以啟德啟朗苑B座中層7室最高，單位實用面積446方呎，成交價660萬元，平均實用呎價高達14,798元。如按屋苑細分，5月份將軍澳富康花園錄15宗買賣登記，按月激增14倍或14宗；長沙灣凱樂苑則以28宗登記，成為上月交投最活躍的居屋屋苑，成交總值共涉約1.37億元；而天水圍天頌苑、天盛苑及觀塘曉麗苑，各以20宗登記並列亞軍。
收緊按揭+觀望議息 緩阻入市步伐
陳海潮指出，在房委會放寬居屋擔保期至50年，以及批出「白居二」准買證雙重利好消息沖喜下，二手居屋交投量連月呈現急速彈升，可見有急切住屋需求的一批上車客，已於政策實施後魚貫入市。然而，早前銀行收緊按揭，加上市場屏息觀望美國議息而減慢入市步伐；截至本月18日為止，二手居屋買賣登記暫錄約349宗，預料登記升勢恐難延續，預期6月全月登記量或掉頭下挫約四成，回落至600宗水平。
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