50指標屋苑買賣創五周新高 利嘉閣：新盤熱賣帶動樓市｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，由美方引爆的關稅戰未如想像中嚴峻，加上特朗普態度似有軟化跡象，伴隨股市回升，以及大型新盤熱賣，市場信心有所恢復，帶動樓市交投亦自低位反彈。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（28/4—4/5）共錄89宗買賣個案，較前周（21/4—27/4）的73宗增加22%，創自四月初以來的五周新高。

九龍新界交投量雙雙上漲 港島按周持平

按地區劃分，上周九龍及新界兩區指標屋苑交投量雙雙上漲，港島區則按周持平，其中新界區21個指標屋苑上周共錄38宗買賣，較前周的29宗增加31%，其中沙田第一城的交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；荃灣中心及柏慧豪園分別錄得2宗成交，各自按周1倍；大埔中心交投量由前周的2宗，增加50%至上周的3宗；YOHO Town及嘉湖山莊各錄4宗及5宗買賣，按周增幅分別達33%及25%。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄34宗交投，較前周的27宗增加26%，當中新都城交投量由前周的1宗，增加2倍至上周的3宗；黃埔花園期內錄得8宗成交，較前周的4宗增加1倍。