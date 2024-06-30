6月新盤撻訂按月少一成 飛揚撻足26伙殺訂近1500萬｜一手市況

樓市價量均呈跌勢，6月新盤成交宗數截止至27日暫未突破1,000宗，新盤撻訂個案同樣略微回落。據本報統計，市場暫錄約45宗撻訂個案，較5月份約50宗減少10%。6月撻訂個案最多屬由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期，共錄26宗終止交易個案，涉及成交金額約1.54億元，眾買家撻大訂料合共遭殺訂約1,487.06萬元。 該批撻訂單位實用面積由263至722方呎，涵蓋一房至三房間隔，原成交價由383.7萬至1,070.1萬元。眾買家原於2022年至2023年間入市，當中涉23伙於6月5日終止交易，另3伙於6月21日終止交易。眾買家料各遭沒收樓價5%至10%的訂金，損失金額由19.1萬至107.01萬元，損失最傷為第2座19樓E室，三房間隔，實用面積722方呎。

上嵐首錄撻訂 3 買家遭殺訂 169 萬 由建灝地產發展、位於屯門景秀里2號的「上嵐」於6月21日首錄3宗撻訂個案，涉及成交金額1,691.41萬元，眾買家料遭沒收訂金約169萬元。 據成交紀錄冊顯示，該批撻訂單位包括9樓和16樓D室，以及7樓F室，實用面積分別為285和290方呎，均屬一房間隔，原於2021年及2022年售出，成交價由546.75萬至575.87萬元，當時成交呎價介乎18,853元至20,206元。三名買家均採建築期付款計劃入市，料各遭殺訂約樓價10%，涉及金額由54.6萬至57.5萬元。