6月新盤撻訂按月少一成 飛揚撻足26伙殺訂近1500萬｜一手市況

樓市價量均呈跌勢，6月新盤成交宗數截止至27日暫未突破1,000宗，新盤撻訂個案同樣略微回落。據本報統計，市場暫錄約45宗撻訂個案，較5月份約50宗減少10%。6月撻訂個案最多屬由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期，共錄26宗終止交易個案，涉及成交金額約1.54億元，眾買家撻大訂料合共遭殺訂約1,487.06萬元。
該批撻訂單位實用面積由263至722方呎，涵蓋一房至三房間隔，原成交價由383.7萬至1,070.1萬元。眾買家原於2022年至2023年間入市，當中涉23伙於6月5日終止交易，另3伙於6月21日終止交易。眾買家料各遭沒收樓價5%至10%的訂金，損失金額由19.1萬至107.01萬元，損失最傷為第2座19樓E室，三房間隔，實用面積722方呎。
上嵐首錄撻訂 3買家遭殺訂169萬
由建灝地產發展、位於屯門景秀里2號的「上嵐」於6月21日首錄3宗撻訂個案，涉及成交金額1,691.41萬元，眾買家料遭沒收訂金約169萬元。
據成交紀錄冊顯示，該批撻訂單位包括9樓和16樓D室，以及7樓F室，實用面積分別為285和290方呎，均屬一房間隔，原於2021年及2022年售出，成交價由546.75萬至575.87萬元，當時成交呎價介乎18,853元至20,206元。三名買家均採建築期付款計劃入市，料各遭殺訂約樓價10%，涉及金額由54.6萬至57.5萬元。
朗濤兩買家入市3月棄購
鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」月內連錄2宗撻訂個案，兩買家入市約3個月即放棄交易，共損失約426萬元，最傷買家損失291萬元。
據成交紀錄冊顯示，涉及單位包括第2座2樓D室，實用面積752方呎，兩房間隔，原於今年3月以1,354.8萬元售出，當時呎價約18,016元，惟最新顯示於6月24日終止買賣合約，買家採90天現金付款計劃入市，料遭沒收樓價10%訂金，涉及金額約135.4萬元。
另第1座2樓C室，實用面積1,648方呎，四房三套間隔，今年3月連1個車位以2,911.7萬元招標售出，當時呎價約17,668元，該單位同樣於6月24日終止交易，買家選用1080天備用二按提前入住付款計劃，遭殺訂樓價10%約291萬元。
SILVERSANDS買家撻大訂損失227萬
信和置業(083)馬鞍山烏溪沙「SILVERSANDS」日前錄得一宗買家撻大訂個案，涉及單位為第1座8樓B室，實用面積921方呎，三房套間隔，原於2022年底以2,274.9萬元售出，當時呎價約24,700元，惟最新顯示於6月25日終止買賣合約，買家料損失樓價10%訂金約227.49萬元。
此外，6月還錄得五礦地產(230)油塘新盤「蔚藍東岸」、中國中冶(1618)旗下中冶置業荃灣青龍頭「逸璟．龍灣」等新盤撻訂個案。