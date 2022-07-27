6月樓價指數｜利嘉閣：通關進度成下半年救命稻草

陳海潮預料，下次公布的7月份樓價指數有機會再跌1%左右。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受息口趨升困擾，加上新冠肺炎疫情反覆及一手新盤低價搶灘，二手市場量價備受衝擊，全年樓價走勢還看通關進度。差估署今日(27日)公布的最新數據顯示，6月份私人住宅售價指數報380.5點，較5月份的384.9點，再跌1.14%，連跌兩個月兼創近四個月最大單月跌幅。今年次季，樓價指數微跌0.24%，上半年則累挫3.4%，而比起去年9月份的歷史高位398.1點，更累瀉4.42%。

陳海潮指出，6月份差估署樓價指數主要反映5月中旬至6月上旬市況，當時美國大幅加息四分三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大。

料 7 月份樓價指數或再跌約 1%

近期所見，整場形勢無大改變，新盤積極推出應市，且以貼市價甚至低於市價推出首批單位搶灘，對二手市場持續構成壓力。此外，市場預期美國仍將以較急步伐調升息口，進一步令二手市場交投出現拉鋸轉淡的局面，對量價均帶來壓力，預料下次公布的7月份樓價指數有機會再跌1%左右。

展望下半年樓價走勢，陳海潮相信，要視乎疫情進展，倘能維持受控，並能加快通關步伐，將成市場的一根救命稻草，下半年樓價料可有較顯著的反彈空間，全年樓價可望平穩、甚至掉頭回升；否則在缺乏利好因素並適逢本地銀行之後有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌的格局。