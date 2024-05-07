6項目上月申預售涉逾3000伙 萬科大埔、會德豐古洞、長實啟德有份｜新盤動態

樓市全面撤辣後，一手氣氛向好，發展商亦加快為手上樓花項目申請預售樓花同意書。據地政總署今日(7日)公布，上月合共接獲6份預售申請，合共涉及3,063伙，按月回落1,301伙或26.5%，惟帶動全港滾存待批預售單位升至16,926伙，創9個月新高。

上月申請預售項目中，規模最大為萬科香港與青建國際合作發展的大埔馬窩路發展項目第2期及第3期，分別涉及682伙及565伙，共提供1,247伙；兩期預計落成日期同為2026年3月底。

會德豐黃光耀：古洞項目最快明年初推出

至於永泰地產(369)旗下界粉嶺粉錦公路663號項目提供765伙，預計落成日期為2027年3月底。會德豐地產旗下古洞第24區項目第2期亦入紙申請，提供324伙，預計落成日期為2027年6月初。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，撤辣後樓市復甦，市場信心回穩，因此加快項目的預售申請，預計最快2025年初推出市場。