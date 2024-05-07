熱門搜尋:
郭晉安 五月天香港演唱會2024 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 母親節2024 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-05-07 18:28:17

6項目上月申預售涉逾3000伙 萬科大埔、會德豐古洞、長實啟德有份｜新盤動態

分享：
6項目上月申預售涉逾3000伙 萬科大埔、會德豐古洞、長實啟德有份｜新盤動態

6項目上月申預售涉逾3000伙 萬科大埔、會德豐古洞、長實啟德有份｜新盤動態

樓市全面撤辣後，一手氣氛向好，發展商亦加快為手上樓花項目申請預售樓花同意書。據地政總署今日(7)公布，上月合共接獲6份預售申請，合共涉及3,063伙，按月回落1,301伙或26.5%，惟帶動全港滾存待批預售單位升至16,926伙，創9個月新高。

上月申請預售項目中，規模最大為萬科香港與青建國際合作發展的大埔馬窩路發展項目第2期及第3期，分別涉及682伙及565伙，共提供1,247伙；兩期預計落成日期同為20263月底。

會德豐黃光耀：古洞項目最快明年初推出

至於永泰地產(369)旗下界粉嶺粉錦公路663號項目提供765伙，預計落成日期為20273月底。會德豐地產旗下古洞第24區項目第2期亦入紙申請，提供324伙，預計落成日期為20276月初。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，撤辣後樓市復甦，市場信心回穩，因此加快項目的預售申請，預計最快2025年初推出市場。

6項目上月申預售涉逾3000伙 萬科大埔、會德豐古洞、長實啟德有份｜新盤動態

萬科香港與青建國際合作發展的大埔馬窩路發展項目第2期及第3期上月申請預售，分別涉及682伙及565伙。(蘇文傑攝)

供應重鎮啟德區亦有全新項目申請，長江實業集團(1113)旗下新九龍內地段第6604號、即啟德區第4E2號項目第1期，涉307伙，預計落成日期為20272月底。

此外，房協觀塘安禧街22號資助出售房屋，涉及960伙，預計落成日期為20279月底。截至4月底，待批預售項目共有30個，涉及16,926伙，為去年7月後、9個月新高，較3月底的14,019伙，增加約20.7%。

6項目上月申預售涉逾3000伙 萬科大埔、會德豐古洞、長實啟德有份｜新盤動態

長實旗下啟德區第4E區2號項目第1期上月入紙申請預售，涉307伙。(資料圖片)

上月僅房協粉嶺百和路項目獲批預售 涉696伙

另外，上月地政總署僅批出1份預售，為房協粉嶺百和路72號項目第2期，提供696伙，預計落成日期為明年9月底，亦屬2022年2月後首現未有私樓獲批預售情況。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受