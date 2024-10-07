9月商廈、店舖買賣升逾兩成 工廈表現最差 創近半年新低｜工商舖市況

據土地註冊處臨時數字顯示，9月全港共錄得266宗工商舖物業買賣登記，較8月份的269宗微跌1.1%或3宗，連跌4個月，惟跌勢已見喘穩，預期受減息及內地全面救市帶動，本港市場氣氛回暖。9月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中商廈及店舖雙雙升逾兩成，但佔比最重的工廈卻減少17.3%，而拖累整體登記出現微跌。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖買賣料初步找到支持位，商廈及店舖已率先上升，後市料可持續反彈。

工廈登記僅 134 宗 近半年新低 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，9月份工廈買賣登記量再度回軟，反映資金在觀望息口去向未有定案前，仍把持不定，上月工廈登記佔比降至只有50.4%，按月跌約9.8個百分點。而初步數字顯示，9月全月工廈共錄得134宗買賣登記，按月挫17.3%，創近6個月新低；工廈登記總值則為18.23億元，與對上一月相若，按月微跌0.92%，但仍為今年內次高水平。

商廈量值齊漲 錄 54 宗 金額倍升 商廈買賣登記方面，黃應年表示，今年以來表現持續反覆，最新則重上半百宗水平，後市在整體市場氣氛回暖下，可略為看好。總結9月全月商廈共錄得54宗買賣，較8月份的43宗大升25.6%，為工商舖中登記量升幅最大者。至於月內商廈登記總值，更激增近1.2倍，勁錄19.92億元，創下近5個月最多。