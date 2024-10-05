am專訪｜新光戲院明年動工翻新 教會Island ECC：保護文化地標

本地教會The Island Evangelical Community Church(Island ECC)今年2月以7.5億元購入北角新光戲院鋪址及其上六層物業，該教會Senior Pastor的Brett Hilliard表示，將於明年上半年開始動工全面翻新，新會址目標是打造成多功能社區服務中心，預計耗時兩年。 保留新光戲院特色設計 項目中備受矚目的新光戲院部分將於明年2月租約到期，Brett Hilliard表示，很多人從小由爺爺奶奶帶著來看戲，對劇院有很深感情。不過教會並不是拆除劇院，而是在保護劇院，相比它最初放售時，或被用來改建成購物中心，大家會很興奮能由教會接手。他相信，新光戲院仍可以作為一個公共空間使用，將在活化該空間後保留一間劇院供社區舉辦各類活動，比如畢業典禮、鋼琴獨奏會等。 他相信改建後還能吸引更多年輕人踏入，那裡具有代表性的霓虹燈、大廳裡的橙色古董秤及球形玻璃燈等設計也考慮以新的形式保留，幫助新光戲院保持它作為文化地標的重要性。

活動區設辦公場所 服務廣泛人群 至於上層物業改建計劃，Brett Hilliard透露，1層將主要用作教會辦公室，2至5層則設置各種功能區域，包括兒童活動區、青少年聚會場所、小型團體會議室等，改建後還設有臨時辦公場所，充分考慮到成年人需求。Brett Hilliard強調，教會會把活動空間向所有人敞開大門，而不僅僅服務於教會成員。 Brett Hilliard稱現在仍處於和建築師商議繪圖階段，以確定教會所需空間。教會計劃保留人流量較大的底層商鋪租約，同時亦不排除未來由教會自營咖啡館，能僱用不同人士幫助他們實現社會價值。而第6層住宅部分現出租率亦達100%，將繼續用於住宅用途。 建築 50 年歷史 改造難度大 不過，他直言此次改建頗有難度，該棟建築已有50年歷史，並且未得到良好維護，當中有三層空置長達20年，曾作為幼稚園和酒店使用。現場可見，環境破舊不堪，墻面有大面積剝落，甚至露出鋼筋結構，地上積有大量灰塵及雜物，且空間透光性不足，整體較昏暗。 Brett Hilliard補充，如今安全標準大不相同，改建工程相當廣泛，1至5樓完全依賴樓梯通行，所以還需要安裝升降梯。他表示，教會注意到北角是香港老年人口比例最高的地區之一，因此將特別關注老年群體需求，希望幫助他們無障礙通行。