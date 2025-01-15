apm農曆新年推廣費增至900萬 料生意額按年升一成｜商場動態

農曆新年臨近，新鴻基地產(016)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，集團旗下觀塘apm商場為把握商機，今年新春投放推廣費逾900萬元，較去年增加10%，消費優惠獎賞的投資比例由過往佔比三成，最新提升至四成，預計新春推廣期間(1月17日至2月16日共31天)，人流將較去年同期錄得雙位數升幅，而生意額較去年升約10%；當中手提及電子用品、賀年禮盒、特色餐飲及衣履商戶生意最受惠，可望按年有10%增長，影星衛詩雅(Michelle)今日亦現身apm出席活動。

吸納「一簽多行」客流 提早月初送旅客大禮包

馮穎欣稱，其中特別針對旅客消費及吸納「一簽多行」帶來的客流，今年加大力度提早本月初開始在大眾點評推出「500元旅客大禮包」，鎖定他們來港的消費目標；另又繼續與商戶聯手、年初一起憑指定消費大派過千份價值200元的新春賀歲禮袋。商場則在1月中起推出多個新春獎賞，如鼓勵重複消費的印花賞、主打周末高消費的回贈等，消費滿額最高可賺1,080元餐飲購物優惠券。

她續稱，apm今年春節夥拍旅居西班牙藝術家Aleksandr Pushai，在中庭打造1,500方呎的「鴻運熊貓屋」，以港人及內地旅客最熟悉的國寶大熊貓為題材，提升觀賞投入度。藝術裝置呈現6隻大熊貓正在熊貓大宅準備過新年，並在6大場景，包括「6呎招財大熊貓」、「俏皮大熊貓爆竹迎春」、「大熊貓順風人力車」等，與顧客互動兼送上無限祝福。此外，為提升場內的節日氣氛，每年一度的apm新春年宵會擴大規模至UC樓層，一站式齊集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌等，並增設1元慈善開運蘭花換領，方便各類顧客潮逛年宵市集、為蛇年辦年貨。