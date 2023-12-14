BAKER CIRCLE系列累售459伙套現28億 邀樂高專業認證大師度身創作項目立體模型｜紅磡新盤

林達民透露，項目第一期「必嘉坊．曦匯」預計明年首季可以入伙。展望明年樓市，他稱，美國宣布停止加息對樓市是「好消息」，預計將帶動成交加快，買家亦會恢復信心，減息正式開始後12個月內，預計一手市場可錄約2萬宗成交。

耗用 3 個月 用上近 60 萬粒樂高顆粒

林達民指，為令更多準買家了解「BAKER CIRCLE」的巨型規模及其獨特之處，項目於過去一年舉辦一系列不同形式的文化宣傳活動及工作坊。是次特意邀請大中華區首名、香港目前唯一樂高專業認證大師洪子健為「BAKER CIRCLE」度身創作立體樂高模型，耗時約三個月，用上近60萬粒樂高顆粒度身訂造立體模型，重塑紅磡區昔日情懷及「BAKER CIRCLE」為紅磡區帶來的新面貌。

洪子健表示，這次「BAKER CIRCLE」項目規模龐大，精挑細選了最標誌性的部份呈現於大家眼前，如立體商業步行街、「龍捲滑梯」、「Jungle Pool露天園林泳池」等。整個樂高模型將於「BAKER CIRCLE」工作坊內展出，供大眾及樂高迷到訪打卡。