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地產
2023-12-14 17:48:41

BAKER CIRCLE系列累售459伙套現28億 邀樂高專業認證大師度身創作項目立體模型｜紅磡新盤

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BAKER CIRCLE系列累售459伙套現28億 邀樂高專業認證大師度身創作項目立體模型(多圖)｜紅磡新盤

林達民(左)稱，美國宣布停止加息對樓市是「好消息」，預計將帶動成交加快；圖右為香港樂高專業認證大師洪子健。(陳奕釗攝)

恒基地產(012)旗下紅磡「BAKER CIRCLE」銷情持續，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，整個項目開售迄今累沽459伙，套現約28億元，平均成交價約610萬元，平均成交呎價約21,600元。當中，項目第三期「BAKER CIRCLEGREENWICH」累沽120伙，吸金約6.6億元，平均成交價約560萬元，平均成交呎價約19,700元。

林達民透露，項目第一期「必嘉坊．曦匯」預計明年首季可以入伙。展望明年樓市，他稱，美國宣布停止加息對樓市是「好消息」，預計將帶動成交加快，買家亦會恢復信心，減息正式開始後12個月內，預計一手市場可錄約2萬宗成交。

BAKER CIRCLE系列累售459伙套現28億 邀樂高專業認證大師度身創作項目立體模型｜紅磡新盤 BAKER CIRCLE系列累售459伙套現28億 邀樂高專業認證大師度身創作項目立體模型｜紅磡新盤

耗用3個月 用上近60萬粒樂高顆粒

林達民指，為令更多準買家了解「BAKER CIRCLE」的巨型規模及其獨特之處，項目於過去一年舉辦一系列不同形式的文化宣傳活動及工作坊。是次特意邀請大中華區首名、香港目前唯一樂高專業認證大師洪子健為「BAKER CIRCLE」度身創作立體樂高模型，耗時約三個月，用上近60萬粒樂高顆粒度身訂造立體模型，重塑紅磡區昔日情懷及「BAKER CIRCLE」為紅磡區帶來的新面貌。

洪子健表示，這次「BAKER CIRCLE」項目規模龐大，精挑細選了最標誌性的部份呈現於大家眼前，如立體商業步行街、「龍捲滑梯」、「Jungle Pool露天園林泳池」等。整個樂高模型將於「BAKER CIRCLE」工作坊內展出，供大眾及樂高迷到訪打卡。

⇊「BAKER CIRCLE」度身創作立體樂高模型⇊

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「BAKER CIRCLE．GREENWICH」提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

即睇紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH最新資訊 (House730)

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