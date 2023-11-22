BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙 折實均呎19098元 一房最平447萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)剛於周一(20日)展開首輪銷售長沙灣「曉柏峰」，同系另一市區新盤、紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」今日(22日)突加推第6號價單，涉及28伙，當中包括3伙連平台特色單位。維持最高10%折扣優惠，單位折實售價由447.03萬元起，折實呎價由17,462元起，折實平均呎價約19,098元，較上月底的5號價單約19,668元，低約2.9%。
今批28伙包括11伙一房、14伙兩房及3伙平台特色單位，實用面積介乎226至349方呎。價單定價由496.7萬至765.9萬元，呎價介乎19,402元至25,686元。扣除最高10%折扣優惠，單位折實售價由447.03萬至689.31萬元，折實呎價介乎17,462元至23,117元。
最低售價及呎價單位同為6樓H室，實用面積256方呎，一房間隔，折實售價447.03萬元，折實呎價17,462元。
3伙平台特色戶折實價504萬起
至於3伙連平台特色單位均採一房間隔，實用面積同為226方呎，附連82至96方呎平台，折實售價介乎504萬至522.45萬元，折實呎價介乎22,301元至23,117元。
「BAKER CIRCLE．GREENWICH」提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。