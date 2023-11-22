BAKER CIRCLE．GREENWICH加推28伙 折實均呎19098元 一房最平447萬｜紅磡新盤

恒基地產(012)剛於周一(20日)展開首輪銷售長沙灣「曉柏峰」，同系另一市區新盤、紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」今日(22日)突加推第6號價單，涉及28伙，當中包括3伙連平台特色單位。維持最高10%折扣優惠，單位折實售價由447.03萬元起，折實呎價由17,462元起，折實平均呎價約19,098元，較上月底的5號價單約19,668元，低約2.9%。

今批28伙包括11伙一房、14伙兩房及3伙平台特色單位，實用面積介乎226至349方呎。價單定價由496.7萬至765.9萬元，呎價介乎19,402元至25,686元。扣除最高10%折扣優惠，單位折實售價由447.03萬至689.31萬元，折實呎價介乎17,462元至23,117元。