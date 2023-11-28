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地產
2023-11-28 16:04:57

BAKER CIRCLE．GREENWICH月內累沽11伙 套現5680萬｜紅磡新盤

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BAKER CIRCLE．GREENWICH月內累沽11伙 套現5680萬｜紅磡新盤

「BAKER CIRCLE ONE」的物業管理由「尊家管業有限公司」(尊家)提供。(蘇文傑攝)

恒基地產(012)紅磡新盤「BAKER CIRCLEGREENWICH」本月銷情持續，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，截至昨日(27)累售11伙，套現約5,680萬元，平均呎價約19,256元，其中2伙為外來合資格專才人士購買。

明年部署推兩盤應市

林達民指，現時香港樓價探底，大市隨息口見頂，現有項目消化，樓價將於出年步上升軌道，目前為最佳買樓時間。他透露，集團明年首季有機會推售旗下大埔美新里及長沙灣巴域街項目。

BAKER CIRCLE．GREENWICH月內累沽11伙 套現5680萬｜紅磡新盤

林達民(左)表示，「BAKER CIRCLE．GREENWICH」本月至昨日(27日)累售11伙，套現約5,680萬元；圖右為孫國林。(蘇文傑攝)

恒地執行董事孫國林指，「BAKER CIRCLE ONE」的物業管理由「尊家管業有限公司」(尊家)提供，在各個範疇上將全面提升，務求為住戶帶來頂級服務水平。項目將以環保節能、科技創新及康樂娛樂為管理宗旨，將環保及可持續發展的理念融入日常管理中，推廣廢物回收和再利用節能措施。在創新科技上，將引入24小時全方位AI智能管家，住戶可透過智能家居技術平台安排如家居清潔、維修、洗衣服務，甚至查詢興趣班等。會所方面，恒基物業管理部與青途發展社區發展協會攜手合作「恒青連線」，積極協助現役及退役運動員就業或創業，未來將與多位星級運動員合作，將精英體育項目引入屋苑。

BAKER CIRCLE．GREENWICH」提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

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