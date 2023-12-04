BAKER CIRCLE．GREENWICH連沽3伙特色戶 呎價2.64萬創新高｜新盤成交

紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」周五(1日)以招標形式沽出3伙頂層特色戶，合共套現逾2,800萬元，當中更錄得成交價及成交呎價新高個案。(資料圖片)

至於最高成交呎價單位為29樓G室，屬兩房連私人天台間隔，實用面積345方呎，連308方呎天台，成交價911萬元，呎價26,406元。此外，29樓F室一房連儲物室及私人天台單位，實用面積315方呎，連144方呎天台，成交價748.94萬元，呎價23,776元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，最高成交價單位為29樓H室，屬三房一套連儲物室及私人天台間隔，實用面積490方呎，連425方呎天台，成交價1,189.81萬元，屬項目成交價新高，呎價24,282元。

市區新盤特色戶造價理想，恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」周五(1日)以招標形式沽出3伙頂層特色戶，合共套現逾2,800萬元，當中更錄得成交價及成交呎價新高個案。

上周六再售出 2 伙

據成交紀錄冊顯示，項目上周六(2日)再沽出2伙，包括6樓H室，一房間隔，實用面積256方呎，成交價447.03萬元，呎價約17,462元；另22樓C室，開放式間隔，實用面積215方呎，以390.15萬元售出，呎價約18,147元。

「BAKER CIRCLE．GREENWICH」提供278伙，單位實用面積介乎191至749方呎，包括60伙開放式、154伙一房、41伙兩房，以及3伙三房一套，另設20伙特色單位；項目預計入伙日期為2025年3月31日。

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