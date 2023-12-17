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2023-12-17 22:24:47

Bal Residence新增專才優惠 最高折扣率增至15.75%｜觀塘新盤

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Bal Residence新增專才優惠 最高折扣率增至15.75%｜觀塘新盤

Bal Residence新增專才優惠 最高折扣率增至15.75%｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence上月中下調部分單位售價，最新再增設折扣優惠。該盤上周五(12)修訂價單，推出「120天優才現金優惠付款計劃」，為合資格優才買家提供8%10%的折扣優惠；連同價單內所列之其他折扣，最高折扣率由原先11.75%，最新升至15.75%

據價單顯示，該盤新加兩項付款計劃，包括享有8%折扣的「120天優才現金優惠計劃A」，適用於5樓至12樓價單單位；另為享有10%折扣的」120天優才現金優惠付款計劃B」，適用於15樓至27樓價單單位。買家須符合從事或經營29種行業及職業，或透過3類政府之人才入境計劃，又或有文憑、副學士學位、學士學位或以上學歷證明。

Bal Residence新增專才優惠 最高折扣率增至15.75%｜觀塘新盤

「Bal Residence」新價單將於周二(19日)生效，並同日於恆安街18號Bal Residence售樓處及鱷魚恤中心1樓1號舖以先到先得形式發售。(林俊源攝)

新價單周二生效 同日起先到先得形式發售

發展商表示，扣除最高折扣後，一房單位折實售價由464.03萬元起，折實呎價由13,608元起。是次價單合共有13個可出售單位折實呎價低於15,000元。當中亦包括高層兩房單位折實售價由873萬元起，折實呎價由17,853元起。

新價單將於周二(19)生效，並同日於恆安街18Bal Residence售樓處及鱷魚恤中心11號舖以先到先得形式發售。

Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年3月31日。

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