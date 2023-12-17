Bal Residence新增專才優惠 最高折扣率增至15.75%｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」上月中下調部分單位售價，最新再增設折扣優惠。該盤上周五(12日)修訂價單，推出「120天優才現金優惠付款計劃」，為合資格優才買家提供8%至10%的折扣優惠；連同價單內所列之其他折扣，最高折扣率由原先11.75%，最新升至15.75%。

據價單顯示，該盤新加兩項付款計劃，包括享有8%折扣的「120天優才現金優惠計劃A」，適用於5樓至12樓價單單位；另為享有10%折扣的」120天優才現金優惠付款計劃B」，適用於15樓至27樓價單單位。買家須符合從事或經營29種行業及職業，或透過3類政府之人才入境計劃，又或有文憑、副學士學位、學士學位或以上學歷證明。