Belgravia Place周末兩日收逾560票 示範單位吸引逾1萬人次參觀｜長沙灣新盤

龍年頭炮新盤、恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」上周五(23日)首推148伙，扣除最高10%折扣，折實售價316.8萬元起，為近半年最平市區新盤；折實平均呎價15,902元，較去年11月同系同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%。
該盤昨日(24日)起開放示範單位及接受認購登記，成功吸引大批準買家出動睇樓，場面熱鬧。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目於周末兩日合共錄得超過1萬人次參觀；截至今日(25日)晚上8時，累計收逾560票，超額認購逾2.7倍。
「Belgravia Place」首批單位涵蓋6伙開放式，一房及兩房各涉66伙，三房佔10伙，實用面積介乎199至457方呎。價單定價由352萬至811.9萬元，呎價介乎16,487元至19,238元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由316.8萬至730.71萬元，折實呎價介乎14,838元至17,314元。
最低售價單位為1B座3樓16室，實用面積199方呎，開放式間隔，折實售價約316.8萬元，呎價約15,920元。最低呎價單位為1A座6樓3室，實用面積425方呎，折實呎價約14,838元，折實售價約630.63萬元。