Belgravia Place周末兩日收逾560票 示範單位吸引逾1萬人次參觀｜長沙灣新盤

「Belgravia Place」首批單位涵蓋6伙開放式，一房及兩房各涉66伙，三房佔10伙，實用面積介乎199至457方呎。價單定價由352萬至811.9萬元，呎價介乎16,487元至19,238元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由316.8萬至730.71萬元，折實呎價介乎14,838元至17,314元。

最低售價單位為1B座3樓16室，實用面積199方呎，開放式間隔，折實售價約316.8萬元，呎價約15,920元。最低呎價單位為1A座6樓3室，實用面積425方呎，折實呎價約14,838元，折實售價約630.63萬元。

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