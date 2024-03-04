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地產
2024-03-04 17:30:44

Belgravia Place平面圖、價單、示範單位 長沙灣新盤懶人包(有片)

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Belgravia Place平面圖、價單、示範單位 長沙灣新盤懶人包（am730製圖）

Belgravia Place平面圖、價單、示範單位 長沙灣新盤懶人包（am730製圖）

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期成為龍年「頭炮」新盤外，亦為樓市全面撤辣後首個開售新盤。am地產特意為讀者準備「Belgravia Place」懶人包，一文睇清價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套位置等資訊。

Belgravia Place第1期資料

「Belgravia Place」位於巴域街1號，屬近年罕有四面單邊的市區重建項目，分兩期發展，合共提供1,000伙。第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓組成。單位實用面積介乎177至756方呎，戶型涵蓋開放式至三房；主打一房及兩房，實用面積介乎226至374方呎，合共佔641伙，佔所有單位約九成。同時設有3伙頂層特色單位，實用面積624至756方呎。

⇊Belgravia Place平面圖⇊

長沙灣Belgravia Place 1A座2樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1A座3-26樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1A座27-28樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1A座29樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1B座2樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1B座3-26樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1B座27-28樓平面圖。 長沙灣Belgravia Place 1A座29樓平面圖。

Belgravia Place第1期示範單位

「Belgravia Place」第1期設有3個無改動示範單位，涵蓋一房、兩房及三房間隔。當中以1A座23樓10室為藍本搭建的一房，實用面積264方呎。以1B座23樓2室為藍本搭建的兩房，實用面積346方呎；另為以1A座23樓3室為藍本搭建的三房，實用面積425方呎。

Belgravia Place第1期1A座23樓10室    實用面積264方呎一房

Belgravia Place第1期1B座23樓2室    實用面積346方呎兩房

Belgravia Place第1期1A座23樓3室    實用面積425方呎三房

Belgravia Place示範單位地址：尖沙咀美麗華廣場一期5樓

恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝) 恒基新盤BelgraviaPlace示範單位1a座。(林靄怡攝)

「Belgravia Place」第1期價單價錢

3月3日加推3號價單

「Belgravia Place」第1期於3月3日首輪發售138伙，即日開賣約4小時全數沽清。有見向隔客眾多，發展商即晚加推「添食」3號價單，涉及208伙，單位實用面積介乎199至457方呎，價單定價由359萬至868萬元，呎價介乎16,531元至19,152元。扣除最高10%折扣，折實售價由323.1萬至781.2萬元，折實呎價介乎14,878元至17,237元，折實平均呎價16,076元。

2月28日加推2號價單

「Belgravia Place」第1期於2月28日加推2號價單，涉及72伙。價單定價由463.2萬元至835.9萬元，呎價介乎16,642元至19,288元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由416.88萬至752.31萬元，折實呎價介乎14,978元至17,359元，折實平均呎價15,986元。

2月22日首推1號價單

「Belgravia Place」第1期可謂「閃電」推盤，皆因於2月22日命名，翌日一口氣上載售樓說明書、開放示範單位及公布首張價單，涉及148伙，包括6伙開放式、66伙一房、66伙兩房及10伙三房，實用面積介乎199至457方呎。
價單定價由352.2萬至811.9萬元，呎價介乎16,487元至19,238元。扣除最高折扣10%計算，單位折實售價由316.8萬至730.71萬元，折實呎價介乎14,838元至17,314元；折實平均呎價15,902元，較去年11月同系同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%。以折實入場價計，項目屬近半年最平市區新盤。

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恒基物業代理營業(一)部總經理林達民形容項目首張價單為「釋放潛能價」，期望以較低的售價吸引市場關注，釋放樓市潛力。中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑認為屬「減辣價」，已計算「減辣」因素，登記反應可反映「減辣」成效，加上開放式單位折實入場費由316.8萬元起，屬九龍市區新盤近5年第三低，料可吸引大批上車客進駐。另一方面，近月租金持續上揚，回報率亦穩步向上，區內新晉屋苑租市一向有價有市，平均實用呎租普遍45元至55元，部分更可高逾60元，甚至66元，租金回報可超過3厘。他預計「Belgravia Place」亦可吸引投資收租客入市，成新一代「收租王」。

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Belgravia Place第1期銷售安排

3月7日次輪銷售

發展商安排3月7日(周四)進行次輪銷售，涉及208伙，3月6日(周三)晚上8時截票，3月7日(周四)下午5時進行抽籤。次輪銷售分為A1組、A組、B1組及B組時段，A1組及A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B1組及B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。

3月3日首輪銷售

發展商安排3月3日(周日)展開首輪銷售138伙，包括5伙開放式、35伙一房、74伙兩房及24伙三房，實用面積介乎199至457方呎，扣除最高折扣10%，單位折實售價由316.8萬至752.3萬元，折實呎價介乎14,838元至17,359元，折實平均呎價約15,888元。首輪銷售分為A組及B組時段， A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。首輪銷售最終接獲逾4,330票，超額認購逾30倍。

Belgravia Place累收逾950票 超額5.4倍 邀郭柏妍現身售樓處介紹會所｜長沙灣新盤 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍 恒基BelgraviaPlace新聞發布會 林達民 郭柏妍

Belgravia Place第1期戶型分布、平面圖、車位

「Belgravia Place」第1期不設停車位。戶型分布方面，項目主打一房及兩房，合共佔641伙，佔所有單位約九成。一房設有430伙，實用面積介乎226至270方呎；兩房則有211伙，當中包括連衣帽間間隔，實用面積介乎294至374方呎。開放式佔24伙，實用面積介乎177至199方呎；以及46伙三房，實用面積介乎386至457方呎。至於3伙頂層特色戶，分布於兩座的29樓，實用面積介乎624至756方呎，各連227至630方呎天台。

全盤面積最細單位為第1B座2樓16室，開放式間隔，實用面積177方呎，連55方呎平台；面積最大單位為1B座29樓7室，四房間隔，實用面積756方呎，連160方呎平台及630方呎天台，平台外設有樓梯通往私人天台。

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Belgravia Place第1期周邊配套、交通及校網

「Belgravia Place」第1期位於巴域街1號，對面為石峽尾街市。交通配套完善，距離港鐵石峽尾站約4分鐘步程，步行至大埔道亦有多條巴士及小巴路線往來西九龍、尖沙咀等地方。

「Belgravia Place」自設佔地逾約20,000方呎的兩層高會所「Club Belgravia」，設有多項多元運動設施，如室內籃球場，室內羽毛球場等。當中更打造全港首個私人屋苑室內滑板場「滑板極限翔」，並邀請滑板界專業團隊作為場地設施顧問，每一彎角起伏，均為滑板愛好者而設，真正實現UNLEASH YOUR SLASHES。場內設計由國際著名室內設計師Lilian Wu精心打造色彩奪目，配有鮮艷的壁畫圖案，為場地注入豐富的色彩元素，令極限運動增添視覺上的律動感。發展商更邀請被網民稱為「A0女神」的郭柏妍，親臨售樓處介紹會所設施，並即場表演踩滑板。

「Belgravia Place」為購物商場上蓋物業，商業總樓面面積達28,000方呎，預計有超過40間商舖配合，將引入多種文創商店。另外，區內購物、飲食、消閒、以至運動、娛樂及其他社區設施應有盡有。毗鄰文創社區，清新文化氣息濃厚，各式藝文小店富有特色同時保留了深厚歷史氣息。 

校網方面，「Belgravia Place」小學校網為40校網、中學校網為深水埗區。

⇊Belgravia Place會所模型⇊

「Belgravia Place」自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施。(林靄怡攝) 「Belgravia Place」自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施。(林靄怡攝) 「Belgravia Place」自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施。(林靄怡攝) 「Belgravia Place」自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施。(林靄怡攝) 「Belgravia Place」自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施。(林靄怡攝) 「Belgravia Place」自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施。(林靄怡攝)
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