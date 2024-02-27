Belgravia Place最快周日開售 累收1010票超額5.8倍｜長沙灣新盤

林達民續指，「Belgravia Place」共設3伙頂層連天台特色戶，有機會於首輪採招標形式發售，今日介紹其中1伙，單位為第1B座29樓1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積624方呎，連142方呎平台及227方呎私人天台，由平台外置樓梯可直上頂層私人天台。

林達民續指，單位主人睡房、睡房1、睡房2及儲物室均面向東南方，景觀壯闊開揚，盡收主教山、大坑東遊樂場及界限街遊樂場景，可遠眺獅子山山景。另外，三間睡房及儲物室的玻璃幕牆總立面約超過7米，加上超過闊4米的平台，盡收共超過11米廣闊的東南視野，廣納自然光線，採光十足。主人睡房設主人浴室及連接「三合一」露台，讓空間延展長約近5.6米，充份延伸視覺空間。

「Belgravia Place」第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。