Belgravia Place第1期加推72伙 最平416.88萬 周日首賣138伙｜長沙灣新盤

樓市全面「撤辣」，加上金管局按揭成數上限及暫停壓力測試，發展商加快推盤。龍年頭炮新盤、恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」周三(28日)加推2號價單，涉及72伙。

價單定價由463.2萬元至835.9萬元，呎價介乎16,642元至19,288元。扣除最高10%折扣，單位折實售價由416.88萬至752.31萬元，折實呎價介乎14,978元至17,359元。入場單位為1B座3樓15室，實用面積265方呎，折實呎價15,731元。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，是次加推只有小部分單位加價約2%，主要是回應向隅客對某些層數及坐向需求。項目位處優越地段，擁四面單邊優勢，盡覽開揚多元景觀，且周邊配套成熟，交通四通八達，加上戶戶開則方正實用，自推出以來受到準買家熱烈追捧，參觀示範單位人數絡繹不絕。政府發表的《財政預算案》對市場感正面，歡迎司長「減辣」措施，迎合市場需求。