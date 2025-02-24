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地產
2025-02-24 22:48:33

Belgravia Place第2期再加推 折實均呎16438元 周五首賣148伙｜長沙灣新盤

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Belgravia Place第2期再加推 折實均呎16438元 周五首賣148伙｜長沙灣新盤

「Belgravia Place」第2期一連兩日加推單位應市，今日(24日)加推第3號價單，涉及30伙。

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恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2一連兩日加推單位應市，今日(24)加推第3號價單，涉及30伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎270518方呎。

據價單顯示，單位定價由486.8萬至972萬元，呎價介乎17,622元至19,060元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由438.12萬至874.8萬元，折實呎價介乎15,860元至17,154元，折實平均呎價約16,438元，較上張價單15,988元高約2.8%。入場單位為236室一房，實用面積271方呎，折實呎價16,167元。

周五中午12時截票

該盤迄今推出3張價單合共148伙，折實平均呎價16,065元。發展商上載首輪銷售安排，全數148伙落實於本周五(28)下午530分開售，截票時間為本周五中午12時，銷售當日分為AB組揀樓，先進行A組，必須選購最少1伙指定單位但不多於4；然後進行B組，必須選購最少1伙但不多於2伙。

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「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。

即睇長沙灣Belgravia Place第2期最新資訊 (House730)

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