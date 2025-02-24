Belgravia Place第2期再加推 折實均呎16438元 周五首賣148伙｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期一連兩日加推單位應市，今日(24日)加推第3號價單，涉及30伙，涵蓋一房至三房，實用面積介乎270至518方呎。

據價單顯示，單位定價由486.8萬至972萬元，呎價介乎17,622元至19,060元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由438.12萬至874.8萬元，折實呎價介乎15,860元至17,154元，折實平均呎價約16,438元，較上張價單15,988元高約2.8%。入場單位為2座3樓6室一房，實用面積271方呎，折實呎價16,167元。

周五中午12時截票

該盤迄今推出3張價單合共148伙，折實平均呎價16,065元。發展商上載首輪銷售安排，全數148伙落實於本周五(28日)下午5時30分開售，截票時間為本周五中午12時，銷售當日分為A、B組揀樓，先進行A組，必須選購最少1伙指定單位但不多於4；然後進行B組，必須選購最少1伙但不多於2伙。