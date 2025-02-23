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地產
2025-02-23 19:19:49

Belgravia Place第2期加推68伙 一房入場價504萬｜長沙灣新盤

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Belgravia Place第2期加推68伙 一房入場價504萬｜長沙灣新盤

林達民稱，「Belgravia Place」第2期參觀客人以一家大細的家庭客較多。

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市區新盤掀起搶客戰，恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期上周五(21)公布首張價單共50，昨日(22)起收票，暫收約600票，超額認購約11倍。有見向隅客眾多，發展商於今日(23)加推2號價單，涉及68伙，扣除最高10%折扣後，折實售價由504.18萬元起，折實呎價15,090元起，折實平均呎價15,988元，與首張價單15,968元相若。

Belgravia Place2號價單涵蓋一房及三房單位，實用面積介乎299518方呎。價單定價由560.2萬至985.4萬元，呎價介乎16,767元至19,130元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由504.18萬至886.86萬元，折實呎價介乎15,090元至17,217元。

最低售價單位為第219樓單位11，實用面積299方呎，一房連儲物室間隔，折實呎價16,862元。最低呎價單位為第23樓單位3，實用面積476方呎，三房一套間隔，折實售價718.29萬元。

Belgravia Place第2期加推68伙 一房入場價504萬｜長沙灣新盤 Belgravia Place第2期加推68伙 一房入場價504萬｜長沙灣新盤 Belgravia Place第2期加推68伙 一房入場價504萬｜長沙灣新盤

恒基物業代理董事及營業()部總經理林達民於今個周末兩日到訪尖沙咀美麗華廣場全新「Belgravia Place」第2期展銷中心，為在場地産代理及銷售同事打氣。

他稱，參觀客人以一家大細的家庭客較多，除了看重全新大規模市區盤的多元會所設施外，亦對項目的兩房至三房單位最感興趣，而新加推價單相信可滿足到區內分支家庭的街坊家庭客群，亦迎合到想搬回市區的客群。

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「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。

即睇長沙灣Belgravia Place第2期最新資訊 (House730)

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