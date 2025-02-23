Belgravia Place第2期加推68伙 一房入場價504萬｜長沙灣新盤

林達民稱，「Belgravia Place」第2期參觀客人以一家大細的家庭客較多。

市區新盤掀起搶客戰，恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期上周五(21日)公布首張價單共50伙，昨日(22日)起收票，暫收約600票，超額認購約11倍。有見向隅客眾多，發展商於今日(23日)加推2號價單，涉及68伙，扣除最高10%折扣後，折實售價由504.18萬元起，折實呎價15,090元起，折實平均呎價15,988元，與首張價單15,968元相若。

「Belgravia Place」2號價單涵蓋一房及三房單位，實用面積介乎299至518方呎。價單定價由560.2萬至985.4萬元，呎價介乎16,767元至19,130元。扣除最高10%折扣後，單位折實售價由504.18萬至886.86萬元，折實呎價介乎15,090元至17,217元。

最低售價單位為第2座19樓單位11，實用面積299方呎，一房連儲物室間隔，折實呎價16,862元。最低呎價單位為第2座3樓單位3，實用面積476方呎，三房一套間隔，折實售價718.29萬元。