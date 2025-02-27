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地產
2025-02-27 10:42:48

Belgravia Place第2期暫收1500票 超額認購9倍｜長沙灣新盤

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Belgravia Place第2期暫收1500票 超額認購9倍｜長沙灣新盤

2座30樓單位7的頂層兩房單位，為全幢2座中唯一一個單位設私人天台。

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新一份《財政預算案》帶動樓市氣氛，新盤收票反應熱烈。恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期將於本周五首輪(28)推售148伙，折實價408.78萬元起，呎價15,088元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業()部總經理林達民表示，項目截至昨晚日7時已錄得超過1,500票登記，以首輪銷售148伙計算，超額認購約9倍。

林達民續指，今次銷售安排中的重大戲碼在兩房及兩房連衣帽間的單位，佔148伙可銷售單位近五成，兩房單位折實入場呎價15,088元。

另外，他稱，未有在今次首輪推售中出現、230樓單位7的頂層兩房單位，為全幢2座中唯一一個單位設私人天台。單位實用面積352方呎，没有走廊，用盡每一吋，而私人天台面積亦有168方呎，讓住客可尊享獨有的私人天台空間，無論日常曬晾衣服被鋪，又或者將天台打造成小農莊，又或者招呼朋友BBQ，都相當合適，設計團隊正好看凖兩房在市場的熱度，將唯一的私人天台布局安排到兩房單位上，加上市區盤的特色單位獨具罕有個性，相信將成為項目的搶手貨之一。

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「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。

即睇長沙灣Belgravia Place第2期最新資訊 (House730)

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