Belgravia Place第2期首輪暫收1100票 超額認購逾6倍｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期日前盡推首3張價單全數148伙於本周五(28日)開售，單位折實價408.78萬元起，呎價15,088元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，截至今日(25日)下午14時，項目暫接獲1,100張票，以首輪發售單位148伙計，超額認購逾6倍。 林達民續指，目前入票客源以九龍區為主，亦不乏新界客。由於項目近大學區，料受投資客追捧，租金回報預計達4厘。項目將於本周五中午12時截止收票，當晚19時開始抽籤，隨後將分兩組進行揀樓，A組大手時段買家最多可購買4伙，當中需包括一個指定430方呎或以上單位；而B組買家則最多可購2伙。

林達民稱，首輪發售單位包括26伙一房，71伙兩房及51伙三房，實用面積由268至518方呎，折實價408.78萬至886.86萬元，折實呎價15,088元至17,217元。入場單位為第2座3樓單位7，一房間隔，實用面積262方呎。

頂層平台戶成交價冀創新高 另外，「Belgravia Place」第2期設一伙頂層平台特色單位，為第2座30樓單位1，實用面積807方呎，連585方呎平台，層與層之間高度約4米，客飯廳長約6.3米，闊約3米，向南望海景，單位為梗廚設計，最快周內招標發售，成交價有機會創該系列新高，超越上期頂層天台特色戶。