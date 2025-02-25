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地產
2025-02-25 15:47:22

Belgravia Place第2期首輪暫收1100票 超額認購逾6倍｜長沙灣新盤

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Belgravia Place第2期首輪暫收1100票 超額認購逾6倍｜長沙灣新盤

截至今日(25日)下午14時，項目暫接獲1,100張票。

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恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期日前盡推首3張價單全數148伙於本周五(28)開售，單位折實價408.78萬元起，呎價15,088元起，折實平均呎價16,065元。恒基物業代理董事及營業()部總經理林達民表示，截至今日(25)下午14時，項目暫接獲1,100張票，以首輪發售單位148伙計，超額認購逾6倍。

林達民續指，目前入票客源以九龍區為主，亦不乏新界客。由於項目近大學區，料受投資客追捧，租金回報預計達4厘。項目將於本周五中午12時截止收票，當晚19時開始抽籤，隨後將分兩組進行揀樓，A組大手時段買家最多可購買4伙，當中需包括一個指定430方呎或以上單位；而B組買家則最多可購2伙。

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林達民稱，首輪發售單位包括26伙一房，71伙兩房及51伙三房，實用面積由268518方呎，折實價408.78萬至886.86萬元，折實呎價15,088元至17,217元。入場單位為第23樓單位7，一房間隔，實用面積262方呎。

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頂層平台戶成交價冀創新高

另外，「Belgravia Place」第2期設一伙頂層平台特色單位，為第230樓單位1，實用面積807方呎，連585方呎平台，層與層之間高度約4米，客飯廳長約6.3米，闊約3米，向南望海景，單位為梗廚設計，最快周內招標發售，成交價有機會創該系列新高，超越上期頂層天台特色戶。

「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。

即睇長沙灣Belgravia Place第2期最新資訊 (House730)

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