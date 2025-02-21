Belgravia Place開價｜中原劉瑛琳：第2期首批低區內一手貨尾近一成 料吸引上車客｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期今日(21日)公布首張價單，涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房，選用120天現金付款計劃，最高折扣達10%，單位折實售價由408.78萬至841.23萬元，折實呎價介乎15,088元至16,670元，折實平均呎價15,968元。
過去十天一手市場十分熱鬧，先後有4個全新盤排隊開價，包括今天公布首張價單的Belgravia Place第2期，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，首批推售的50伙，訂價較同系現時熱銷單位低約5%，亦比區內其他一手貨尾低近一成，加上折實入場費由約408萬元起，屬同區新盤近1年新低，料可吸引大批上車客進駐。
另一方面，區內租金持續上揚，回報率亦穩步向上，區內新晉屋苑租市一向有價有市，平均實用呎租普遍48至58元，部分更可高逾60元，甚至71元，回報可逾3厘，料Belgravia Place第2期亦可吸引投資收租客入市，承接項目第1期旺勢，續成新一代「收租王」。預計新財案效應下，今年首季一手成交暢旺。
根據代理資料，「Belgravia Place」第1期貨尾折實平均呎價約16,820元，同系曉柏峰貨尾折實平均呎價17,541元，「Belgravia Place」第2期首批折實平均呎價15,968元低其約4%至5%。
「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。