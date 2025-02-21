Belgravia Place開價｜中原劉瑛琳：第2期首批低區內一手貨尾近一成 料吸引上車客｜長沙灣新盤

劉瑛琳表示，折實入場費由約408萬元起，屬同區新盤近1年新低，料可吸引大批上車客進駐。

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期今日(21日)公布首張價單，涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房，選用120天現金付款計劃，最高折扣達10%，單位折實售價由408.78萬至841.23萬元，折實呎價介乎15,088元至16,670元，折實平均呎價15,968元。

過去十天一手市場十分熱鬧，先後有4個全新盤排隊開價，包括今天公布首張價單的Belgravia Place第2期，中原地產九龍董事劉瑛琳表示，首批推售的50伙，訂價較同系現時熱銷單位低約5%，亦比區內其他一手貨尾低近一成，加上折實入場費由約408萬元起，屬同區新盤近1年新低，料可吸引大批上車客進駐。