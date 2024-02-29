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地產
2024-02-29 16:46:35

Belgravia Place首輪316.8萬入場 暫收1801票超額12倍｜長沙灣新盤

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Belgravia Place首輪316.8萬入場 暫收1801票超額12倍｜長沙灣新盤

「Belgravia Place」落實於周日首輪推售138伙，折實售價由316.8萬至752.3萬元。(蘇文傑攝)

「撤辣」後發展商積極部署推售，恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」落實於周日(33)首輪推售138伙，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，該批單位含5伙開放式，35伙一房，71伙兩房，3伙兩房連衣帽間及24伙三房，實用面積介乎199457方呎，扣除最高折扣10%，折實售價由316.8萬至752.3萬元，折實呎價由14,838元至17,359元，平均折實呎價約15,888元。

林達民指，發售當日將分為A組及B組進行，A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。截止今日(29)下午3時，項目累收1,801票，以推售138伙計，超額認購約12倍，其中A組佔三成，預計開售前累錄逾2,000票，將於周六(32)晚上8時截票。

Belgravia Place周日推售138伙 折實316.8萬起｜長沙灣新盤 Belgravia Place周日推售138伙 折實316.8萬起｜長沙灣新盤

大埔美新里項目最快3月推

項目昨日(28)亦加推72伙，林達民稱，該批單位平均折實呎價約15,986元，較首張價單15,902元高84元，其中65伙屬原價加推，7伙考慮準買家對層數及坐向需求，加價約2%

林達民稱，旗下大埔美新里項目有機會3月推出，相信傳統舊區積累足夠購買力，料租務理想亦能吸引投資客。至於政府全面「撤辣」，屬適時措施，能助力買家置業，現時仍會以溫和價格去貨，預計樓價今年第二、三季企穩。

Belgravia Place周日推售138伙 折實316.8萬起｜長沙灣新盤

任萃華(左)指，項目基座以舊唐樓建築和歷史悠久的配水庫為設計概念。(蘇文傑攝)

内部間隔靈活可變

Belgravia Place」户型開則及布局由Simon Kwan & Associates打造，董事任萃華指，項目基座以舊唐樓建築和歷史悠久的配水庫為設計概念，高層單位景觀開揚，項目外立面以玻璃幕牆為主，引入天然光線和景觀，會所設施亦以各種年人活動為主，設有懸臂式空中游泳池，亦有溫馨小巧的日式庭園。

任萃華續指，内部間隔以靈活可變為主要概念，空間以多用途為構思，露台設施功能亦靈活多變。以第1A19樓單位17為例，實用面積為269方呎，一房間隔，間隔方正實用，單位的露台以趟摺門設計，讓客飯廳空間範圍延伸至戶外，設有天花儲物空間，增加大量收納空間；開放式廚房為曲尺設計，爐頭及鋅盤分開，枱面空間充裕等。

Belgravia Place」第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。

即睇長沙灣Belgravia Place第1期最新資訊 (House730)

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