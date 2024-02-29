Belgravia Place首輪316.8萬入場 暫收1801票超額12倍｜長沙灣新盤

「撤辣」後發展商積極部署推售，恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」落實於周日(3月3日)首輪推售138伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該批單位含5伙開放式，35伙一房，71伙兩房，3伙兩房連衣帽間及24伙三房，實用面積介乎199至457方呎，扣除最高折扣10%，折實售價由316.8萬至752.3萬元，折實呎價由14,838元至17,359元，平均折實呎價約15,888元。

林達民指，發售當日將分為A組及B組進行，A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。截止今日(29日)下午3時，項目累收1,801票，以推售138伙計，超額認購約12倍，其中A組佔三成，預計開售前累錄逾2,000票，將於周六(3月2日)晚上8時截票。