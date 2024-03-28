Blue Coast價單、示範單位、平面圖 黃竹坑新盤懶人包(多圖)｜持續更新

千伙大型鐵路盤登場！長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期提供1,200伙，屬港島南岸6個期數中規模最大。發展商先推出第3B期「Blue Coast」應市，首張價單更以「撈底價」出擊，不論折實售價、折實呎價及折實平均呎價均為港島南岸眾多期數最低。am地產特意為讀者準備「Blue Coast」懶人包，一文睇清「Blue Coast」價單、樓書平面圖、示範單位、呎價、價單、戶型、配套設施、交通與位置等重要資訊。
Blue Coast戶型分布、平面圖、車位
港島南岸第3期項目分為3B、3C兩期發展，合共提供1,200伙，其中第3B期「Blue Coast」涉及642伙，由兩座住宅大樓組成，包括第1座(1A及1B)及第2座(2A及2B)，預計項目關鍵日期為2025年12月31日。
單位戶型涵蓋兩房至四房，另設特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。第1座標準樓層每層設8伙，及4部升降機；第2座標準樓層每層設13至14伙，及6部升降機。
項目逾八成為三房或以上大單位，當中主打三房單位，合共提供474伙，佔全盤約74%，實用面積介乎728至1,006方呎；四房提供58伙，佔全盤約9%，實用面積介乎1,226至1,267方呎，全數四房位處1A座；兩房涉110伙，佔全盤約17%，實用面積介乎452至538方呎。
項目1A座屬項目的「樓王」，涉及116伙，涵蓋三房及四房間隔，實用面積由938至1,267方呎，考慮以招標形式發售。「Blue Coast」停車場分布於平台層，合計提供187個住宅停車位。
⇊Blue Coast平面圖⇊
Blue Coast示範單位
「Blue Coast」提供一個經改動連裝修示範單位，以第1B座28樓C室為藍本搭建，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積972方呎，單位不設露台。「Blue Coast」第1B座高層C室可享香港仔灣景致，同座低層C室亦享有內園及泳池美景。
客飯廳共長約24呎11吋、最闊處約11呎11吋。客、飯廳呈「呂」字形間隔分明；客廳設有雙景觀廣角窗，可兩面開窗外，增加天然採光及增強空氣流通，更享有園景及海景雙邊景致。設計師將原有儲物房拆除改造成吧枱，擴闊室內空間感。
Blue Coast開價｜首推138伙 兩房878萬入場 折實均價21968元 港島南岸首批最低
主人套房最長處約12呎11吋，闊約9呎，可三邊落床。玻璃幕牆窗戶令房間提升室內採光度，引入更多自然光線，營造明亮舒適感覺。房間預留衣櫃位置，提升收納儲物空間。主人房浴室設有德國知名品牌衛浴設備及獨立淋浴間，包括Hansgrohe水龍頭及淋浴花灑套裝、Kaldewei浴缸、Duravit坐廁及洗手盆。
廚房方面，該盤全數1,200伙採用德國品牌Leicht廚櫃及Gaggenau電器，此戶型廚櫃零售價值約53萬元，Guanggage雪櫃零售價值約18萬元，單位廚櫃連電器價值接近100萬元。
Blue Coast價單
1號價單：提供138伙 折實最平828萬
發展商於3月28日公布首張價單，涉及138伙，涵蓋22伙兩房及116伙三房，實用面積介乎452至972方呎。價單定價由1,032.9萬至2,721.5萬元，呎價介乎22,349元至28,320元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價介乎18,998元至24,072元。
首批折實平均呎價21,968元，屬港島南岸系列新盤推出迄今首批單位最低。參考港島南岸對上一個應市新盤第4A期「海盈山」，於去年7月首推88伙折實平均呎價27,989元，相比之下「Blue Coast」首張價單較之低21.5%；而對比第2期「揚海」及第1期「晉環」於2021年8月及4月推出的首張價單，折實平均呎價分別為30,880元及29,689元，「Blue Coast」則分別低28.9%及26%。
Blue Coast示範單位｜972呎連裝修三房套 客廳設雙景廣角窗 廚櫃連電器值近百萬｜多圖有片
長實執行董事趙國雄形容「Blue Coast」首張價單屬「撈底價」，早前他透露項目每方呎成本約2.8萬元，他解釋賣樓不僅考慮成本，亦要參考市況，坦言是次定價屬「蝕少當賺」，希望做到更多市民能置業安居的目標。
Blue Coast特色
「Blue Coast」特設4部住客專用電梯，其中兩部可直達港鐵站入口位置，取名為「Bluestar」，以「一鍵直達」的概念，連接屋苑51萬呎商場THE SOUTHSIDE的1樓港鐵站入口樓層及前往各區。
「Blue Coast」除第2B座F室外，餘下所有單位的客廳及/或睡房内均採用獨特角窗設計，部分高層單位更可同時享有園景及海景雙邊景致；加上部分單位特設露台，可飽覽深灣景致。
另外，項目與德國品牌「LEICHT」合作，兩期全數1,200伙均全數配置該品牌「METEA CONTINO」系列，市場零售價總值近5億元。一個「大三房」單位每套櫥櫃價值約53萬元，其他兩房至四房單位每套櫥櫃價值35萬至60萬元。該系列是特別為「Blue Coast」打造，由LEICHT的室內設計總監Lorenzo Sciarra負責設計，特別針對本港市場需要，包括製作出1.6米吊櫃上揭門板。此系列目前尚未正式推出市場，而「Blue Coast」是全球首個採用此系列的住宅項目。
Blue Coast周邊配套、交通及校網
「Blue Coast」位於黃竹坑香葉道11號，屬港鐵黃竹坑站上蓋項目，約10分鐘可至金鐘站、20分鐘至中環站。項目附近亦有小巴及巴士專線來往港九，例如小巴59號可以通往堅尼地城、城巴71、75號往中環，城巴72A往銅鑼灣，九巴107往尖沙咀，城巴48及新巴78往華富等。
「Blue Coast」設住客會所「BIOPHILIA REALM」，連園林合共佔地約9萬方呎，提供19項設施，包括長約28米的室外園林游泳池、健身室、VR動世界、中式及西式宴會廳連戶外花園、瑜伽室、蒸氣浴室等。另外，住客亦可享用「港島南岸中央住客會所」，提供室內游泳池及多用途室內運動場。
住宅基座設有商場「THE SOUTHSIDE」，可由專屬升降梯直達住宅平台。商場現處試營業階段，消息指將於今年正式營業，佔地達51萬方呎，樓高5層，商戶數達150間。
校網方面，「Blue Coast」小學校網為18校網，中學校網為南區。