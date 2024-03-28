Blue Coast價單、示範單位、平面圖 黃竹坑新盤懶人包(多圖)｜持續更新

Blue Coast一文睇清價錢、樓書平面圖、示範單位、周邊配套(多圖有片)

Blue Coast 戶型分布、平面圖、車位 港島南岸第3期項目分為3B、3C兩期發展，合共提供1,200伙，其中第3B期「Blue Coast」涉及642伙，由兩座住宅大樓組成，包括第1座(1A及1B)及第2座(2A及2B)，預計項目關鍵日期為2025年12月31日。 單位戶型涵蓋兩房至四房，另設特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。第1座標準樓層每層設8伙，及4部升降機；第2座標準樓層每層設13至14伙，及6部升降機。 項目逾八成為三房或以上大單位，當中主打三房單位，合共提供474伙，佔全盤約74%，實用面積介乎728至1,006方呎；四房提供58伙，佔全盤約9%，實用面積介乎1,226至1,267方呎，全數四房位處1A座；兩房涉110伙，佔全盤約17%，實用面積介乎452至538方呎。 項目1A座屬項目的「樓王」，涉及116伙，涵蓋三房及四房間隔，實用面積由938至1,267方呎，考慮以招標形式發售。「Blue Coast」停車場分布於平台層，合計提供187個住宅停車位。 ⇊ Blue Coast 平面圖 ⇊

Blue Coast 示範單位 「Blue Coast」提供一個經改動連裝修示範單位，以第1B座28樓C室為藍本搭建，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積972方呎，單位不設露台。「Blue Coast」第1B座高層C室可享香港仔灣景致，同座低層C室亦享有內園及泳池美景。 客飯廳共長約24呎11吋、最闊處約11呎11吋。客、飯廳呈「呂」字形間隔分明；客廳設有雙景觀廣角窗，可兩面開窗外，增加天然採光及增強空氣流通，更享有園景及海景雙邊景致。設計師將原有儲物房拆除改造成吧枱，擴闊室內空間感。 Blue Coast開價｜首推138伙 兩房878萬入場 折實均價21968元 港島南岸首批最低 主人套房最長處約12呎11吋，闊約9呎，可三邊落床。玻璃幕牆窗戶令房間提升室內採光度，引入更多自然光線，營造明亮舒適感覺。房間預留衣櫃位置，提升收納儲物空間。主人房浴室設有德國知名品牌衛浴設備及獨立淋浴間，包括Hansgrohe水龍頭及淋浴花灑套裝、Kaldewei浴缸、Duravit坐廁及洗手盆。 廚房方面，該盤全數1,200伙採用德國品牌Leicht廚櫃及Gaggenau電器，此戶型廚櫃零售價值約53萬元，Guanggage雪櫃零售價值約18萬元，單位廚櫃連電器價值接近100萬元。

Blue Coast 價單 1 號價單：提供 138 伙 折實最平 828 萬 發展商於3月28日公布首張價單，涉及138伙，涵蓋22伙兩房及116伙三房，實用面積介乎452至972方呎。價單定價由1,032.9萬至2,721.5萬元，呎價介乎22,349元至28,320元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價介乎18,998元至24,072元。 首批折實平均呎價21,968元，屬港島南岸系列新盤推出迄今首批單位最低。參考港島南岸對上一個應市新盤第4A期「海盈山」，於去年7月首推88伙折實平均呎價27,989元，相比之下「Blue Coast」首張價單較之低21.5%；而對比第2期「揚海」及第1期「晉環」於2021年8月及4月推出的首張價單，折實平均呎價分別為30,880元及29,689元，「Blue Coast」則分別低28.9%及26%。 Blue Coast示範單位｜972呎連裝修三房套 客廳設雙景廣角窗 廚櫃連電器值近百萬｜多圖有片 長實執行董事趙國雄形容「Blue Coast」首張價單屬「撈底價」，早前他透露項目每方呎成本約2.8萬元，他解釋賣樓不僅考慮成本，亦要參考市況，坦言是次定價屬「蝕少當賺」，希望做到更多市民能置業安居的目標。