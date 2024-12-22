BLUE COAST本月售出17伙 一組大手客掃5伙兩房｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3期新盤「Blue Coast II」截至昨日(21日)為止，單計本月已售出17伙，當中包括10伙兩房及7伙三房單位，其中涉及一組客人大手買入5伙兩房單位，以上合共套現約1.8億元。項目自今年10月開售迄今累沽280伙，套現逾36億元；而「BLUE COAST」全期售出851伙，套現達144億元，問鼎2024年全新單一項目套現之冠。

售樓處舉辦聖誕工作坊

適逢佳節將至，發展商今日(22日)於「BLUE COAST II」售樓處舉辦聖誕工作坊，吸引不少家庭客前來參加製作聖誕樹擺設，有見反應熱烈，將繼續於售樓處舉行不同主題的工作坊，直到2025年1月1日的周末及公眾假期。期間發展商均會聘請專業導師現場教授參觀人士DIY聖誕樹擺設和聖誕裝飾，以及具新年元素的沙畫蠟燭和藝術流體掛飾，讓客人可享受創意的樂趣之餘，亦可藉此機會了解項目的種種優勢。此外，凡即日起親臨「BLUE COAST II」參觀示範單位，可獲贈「聖誕/新年造型曲奇」，數量有限，先到先得。