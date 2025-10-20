BLUE COAST II三日售出5伙 吸金逾1億 擬月底減息後加價約5%｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast II」現樓銷情持續，今日(20日)錄得兩宗成交，包括1伙四房海景戶及1伙三房戶，連同過去周末兩日(18及19日)錄得3伙三房單位成交，即3日共售出5伙，套現超過1億元。 今日售出單位分別位於第3座28樓B室，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,224方呎，成交價3,488.4萬元，呎價28,500元；以及第5座31樓D室，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積770方呎，成交價1,776.1萬元，呎價23,066元。

據了解，購入四房海景戶的買家為本地專業人士，因工作需經常出差，日前委託家人多次到項目現場考察，尤其鐘情其開揚的深灣遊艇會及香港仔海灣雙海景景觀，認為港島港鐵上蓋的優質高層四房戶非常有潛力，因此回港後立即安排簽約購買上述單位後又要再度離港工作。

此外，過去周末連環錄得3伙三房單位成交，同屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，分別位於第3座21樓H室，實用面積718方呎，以1,672.7萬元售出，呎價23,297元；而第3座 29樓G室，實用面積759方呎，成交價1,871.8萬元，呎價24,661元；以及第5座27樓D室，實用面積770方呎，成交價1,737.5萬元，呎價22,565元。

據了解，該批買家均為本地換樓客，同樣來自外區，看好項目座落港島優越地理位置，並享有無縫連接鐵路及商場，會所及配套齊全，加上樓花期短，且預料可能再度減息會令價格上調，故加快入市步伐，跨區升級換樓。當中有客人表示有意購入多於1伙，現正調配資金，發展商亦提供靈活付款計劃助買家輕鬆入市。 預期全年樓價有望上升約 5% 長實營業部首席經理郭子威表示，市場普遍預期月底美國將啟動減息，有望降低置業的按揭成本；加上近期股市反彈帶來的財富效應，及有潛在的利好政策，均進一步提振樓市。他強調，「Blue Coast II」正考慮於本月底上調價格約5%，認為香港樓價已進入穩步回升階段。隨著減息、股市向好及政策支持等利好等因素持續釋放，樓價企穩的基礎更為牢固，預期全年樓價有望上升約5%。